Masrawy logo white

من ميلانو إلى الشرقية.. إيطالي يزور مصر للتطعيم ضد كورونا (فيديو)

07:51 م الخميس 26 أغسطس 2021
من ميلانو إلى الشرقية.. إيطالي يزور مصر للتطعيم ضد كورونا (فيديو)

التطعيم ضد فيروس كورونا

كتب- محمد سامي:

زار سائح إيطالي الجنسية، مصر لمدة 25 يومًا للحصول على تطعيم لقاح كورونا بمصل (سينو فارم أو سينوفاك) الصيني.

جاء ذلك بعد ما سأل السائح الإيطالي في 17 دولة مختلفة تعتمد هذين اللقاحين، عن كيفية الحصول على اللقاح لكنه وجد أنه يشترط على الأجنبي أن يكون لديه إقامة من أجل الحصول على التطعيم.

ثم سأل في مصر التي تعتمد اللقاحين، ووجد أن الإقامة ليس شرطًا للحصول على التطعيم، وعليه التقديم من خلال الموقع الإلكتروني أثناء الدخول إلى مصر.

واستغل السائح الإيطالي، الفرق المتنقلة التي تفعل الناس وحصل على التطعيم في أحد الفرق في محافظة الشرقية، ووجه الشكر إلى مصر والقيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي.

سائح إيطالي تطعيم المسافرين التطعيم ضد كورونا سينو فارم سينوفاك

الخبر التالى:

هل يتعلق قرار فتح الطيران إلى السعودية بالمعتمرين المصريين؟ مسئول سعودي يجيب

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
203

إصابات اليوم

8

وفيات اليوم

311

متعافون اليوم

286938

إجمالي الإصابات

16691

إجمالي الوفيات

236539

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا