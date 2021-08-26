شباب ملتقى لوجوس يزورون مكتبة الإسكندرية ويتفقدون محتوياتها (صور)

كتب- مينا غالي:

زار شباب ملتقى لوجوس الأول صباح اليوم مكتبة الإسكندرية وذلك في خامس أيام الملتقى، وأبدى الشباب إعجابهم بما رأوه فيها كصرح مصري ثقافي كبير، له جذور تاريخية.

وزار الشباب مبنى المكتبة بتصميمه المميز والقاعات العلمية الملحقه به. كما زاروا متحف الحضارات وقاعات ما بعد الحياة، ومتحف الرئيس الأسبق أنور السادات، واستمعوا لشرح من مسؤولي المكتبة عن محتويات المكتبة، كما شاهدوا في قاعات البانوراما أفلامًا عن المناطق الدينية والأثرية في مصر.

وملتقى لوجوس الذي يأتي بعنوان "التمتع بالجذور" من خلال الكنيسة والوطن، هو الملتقى الأول من نوعه حيث يشارك فيه حوالي 200 من الشباب والشابات ممثلين عن إيبارشيات القطر المصري.