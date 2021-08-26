انطلاق مسابقات المباريات الحربية الدولية 2021 في روسيا بحضور وزير الدفاع

كتب- محمد سامي:

انطلقت مسابقات المباريات الحربية الدولية 2021 بالعاصمة الروسية موسكو، بمشاركة أكثر من (286) فريقًا يمثلون (42) دولة تتنافس في مختلف المسابقات، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أول سيرجي شويجو وزير الدفاع الروسي، وعدد من وزراء الدفاع للدول المشاركة.

بدأت مراسم الافتتاح بإعلان بدء المسابقات وافتتاح المنتدى الدولي العسكري في دولة روسيا الاتحادية، تلى ذلك تقديم عرض فني وعرض للموسيقات العسكرية الروسية، أعقب ذلك طابور عرض عسكري لعناصر رمزية تحمل أعلام جميع الدول المشتركة في المسابقات، وتنظيم معرض ثقافي تضمن التراث الثقافي والأدبي لمختلف الدول المشتركة في المسابقات.

وفي السياق انطلقت فعاليات مسابقة السماء الصافية ضمن مسابقات المباريات الحربية بجمهورية الصين الشعبية بمدينة كورلا بمشاركة فريق قوات الدفاع الجوي من القوات المسلحة المصرية والدول المتنافسة في المسابقات المقامة على الأراضي الصينية.

وتشارك القوات المسلحة المصرية بـ4 فرق ضمن مختلف المسابقات المقامة بدولتي روسيا الاتحادية والصين الشعبية، وتستمر المسابقات حتى السادس من سبتمبر 2021، وتأتي مشاركة الفرق المصرية انطلاقًا من حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير الأداء للقوات وتبادل الخبرات الفنية والتخصصية بين الأطقم والفرق المشاركة، وتعد مسابقات المباريات الحربية الدولية أحد أهم ملتقيات التعاون العسكري بين الدول على الساحة العالمية.