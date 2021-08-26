لهذا السبب.. رئيس مياه القاهرة يعتذر لأهالي عين شمس

كتب- محمد عبدالناصر:

قدم المهندس مصطفى الشيمب، رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى، اعتذارا لأهالي مناطق عين شمس لتأخر الانتهاء من إصلاح خط 1500 مم من محطة مياه مسطرد ويخدم مناطق مصر الجديدة والحجاز والملتقى العربي وأجزاء من مدينة نصر.

وقال الشيمي، في بيان، إنه تم فتح المياه لجميع المناطق المتأثرة بالكامل ما عدا منطقة عين شمس لصعوبة العمل داخل النفق المار أسفل بعمق 8 أمتار أسفل مترو الأنفاق وكمية المياه التي تم تصفيتها للقيام بأعمال الإصلاح كانت كبيرة نظرا لكبر الخط.

وأضاف أن شركة مياه القاهرة قامت باستخدام أسطول كبير من الشفاطات وطلمبات الرفع لرفع كميات المياه المتراكمة داخل الخط بطول 6 آلاف متر.

وأوضح أنه سيتم فتح المياه لمناطق عين شمس خلال ساعات بعد أن تم الانتهاء من جميع أعمال الإصلاح والتي استمرت على مدار 24 ساعة، مشيرا إلى أن الشركة قدمت الاعتذار لأهالي عين شمس من منطلق توفير أفضل خدمة للمواطنين.

وقال إنه سيتم مراجعة الخطوط القديمة والتي انتهى عمرها الافتراضي لوضع خطة عاجلة للبدء في إدخالها أعمال الإحلال والتجديد بالتنسيق الكامل مع جميع الجهات ومتابعة الضغوط والخدمات المقدمة للأهالي بمنطقة عين شمس.​