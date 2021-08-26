خريطة بالتحويلات.. غلق كلي لشارع السودان في الاتجاه القادم من أرض اللواء لمدة 3 أيام

كتب- محمد نصار:

أعلنت محافظة الجيزة عن القيام بأعمال رفع وتركيب الكمر المعدني الخاص بمطلع محور الزمر القادم من شارع جامعة الدول العربية اتجاه محور الزمر تحديدا بتقاطع شارع جامعة الدول العربية مع شارع السودان ضمن (القطاع الأوسطي - الجزء الثاني) لمشروع محور الزمر والذي يبدأ من كوبري الخشب حتى مناطق أرض اللواء.

ونوهت المحافظة، بأن الأمر يستلزم إجراء غلق كلي لشارع السودان في الإتجاه القادم من أرض اللواء اتجاه مناطق الدقي وشارع التحرير تحديداً أسفل كوبري ناهيا لمدة 3 أيام بداية من صباح يوم الجمعة الموافق 27/8/2021 حتى صباح الأحد الموافق 29/8/2021 على أن تكون مواعيد الأعمال ابتداء من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة 5 صباحا فقط دون تعطيل حركة المرور.

ومن جانبه كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء أحياء الدقي والعجوزة بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات، لافتا إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستقوم بإجراء التحويلات المرورية الآتية:

1- القادم من شارع السودان من مناطق أرض اللواء ويرغب باستكمال السير بشارع السودان اتجاه مناطق الدقي وشارع التحرير يقوم بالسير يساراً قبل موقع الغلق الكلي اتجاه فتحة الدوران الكائنة أسفل كوبري ناهيا وتقاطعه مع شارع جامعة الدول العربية ثم السير يمينا بشارع جامعة الدول العربية بمسافة ما يقرب من 50 م ثم السير يسارا والعودة مرة أخرى بشارع السودان واستكمال السير تجاه مناطق الدقي وشارع التحرير.

2- القادم من شارع السودان من مناطق شارع التحرير وكوبري الخشب ويرغب باستكمال السير بشارع السودان اتجاه مناطق أرض اللواء يقوم بالسير يميناً بشارع جامعة الدول العربية وصولاً حتى ميدان مصطفى محمود ثم الدوران والعودة مرة أخرى بشارع جامعة الدول العربية وصولاً حتى شارع السودان ثم استكمال السير يميناً بشارع السودان اتجاه مناطق أرض اللواء.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والحواجز الحديدية الفسفورية والإضاءة اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.