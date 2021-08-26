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الزراعة: اعتماد المجزر الآلي بالنوبارية للذبيح بغرض التصدير

04:03 م الخميس 26 أغسطس 2021
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كتب- أحمد مسعد:

أعلن اللواء إيهاب صابر، مساعد وزير الزراعة للطب البيطري رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، اعتماد المجزر الآلي بالنوبارية التابع للصندوق للذبيح بغرض التصدير.

وأشار صابر، في بيان، الخميس، إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتعليمات وتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لتعظيم الاستفادة من الأصول ورفع كفائتها، لافتا إلى أنه تم رفع كفاءة صالات الذبح بالمجزر، وعمل حملات تسويقية بغرض جذب عملاء جدد، للاستفادة من هذه الطاقات.

وأوضح أنه تم ذبح 45 رأس ضأن وتصديرهم إلى مملكة البحرين عبر المحجر البيطري في مطار القاهرة، حيث لاقت عمليات الذبيح قبول السلطات المحجرية المختصة في مصر والبحرين.

المجزر الآلي بالنوبارية للذبيح إيهاب صابر الطب البيطري الثروة الحيوانية

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