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هيئة الدواء توافق على عقار جديد لعلاج السكري من النوع الثاني

04:02 م الخميس 26 أغسطس 2021
هيئة الدواء توافق على عقار جديد لعلاج السكري من النوع الثاني

تعبيرية

كتب- أحمد جمعة:

وافقت هيئة الدواء المصرية، على عقار جديد لعلاج مرضى السكري من النوع الثاني والحماية من مضاعفات أمراض القلب والكلى.

وأعلنت شركة أسترازينيكا طرح عقارها الجديد زيجدو، الذي يعمل على تحسين نسبة السكر في الدم عند البالغين من مرضى داء السكري من النوع الثاني.

كما يعمل العقار كعلاج مساعد للنظام الغذائي والتمارين الرياضية لتحسين قدرة المرضى على التحكم بنسبة السكر في الدم.

وقال الدكتور عباس عرابي، أستاذ أمراض الباطنة والسكر جامعة الزقازيق: إن العقار يقلل من احتمالات الإصابة بأمراض القلب وقصور وظائف الكلى، ويخفض ضغط الدم، ويقلل الوزن.

زيجدو شركة أسترازينيكا هيئة الدواء المصرية علاج السكري أمراض القلب

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