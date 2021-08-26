"الرعاية الصحية": حصر 130 ألف أصل طبي وغير طبي من خلال المنظومة الذكية



كتب - أحمد جمعة:

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، حرص الهيئة على توفيق أنظمتها المالية مع توجهات الدولة المصرية بما يكفل دقة المحاسبات وتقييم ما يتم إنجازه من أعمال التطوير مقارنة بالتكلفة المالية.

وأضاف في بيان له، الخميس، أن التحولات الاستثنائية التي تجريها هيئة الرعاية الصحية على المستوى الطبي فرضت ضرورة تطوير النظم المالية حتى تتناسب هذه النظم وتطلعات الهيئة في بناء نظام صحي أكثر استدامة وأشد استجابة لمتطلبات المستقبل، واحتياجات المجتمع لخدمات عالية المستوى ضمن أعلى المعايير والممارسات الطبية العالمية.

وأشار إلى أن المنظومة الذكية لإدارة الأصول الطبية وغير الطبية تساعد متخذي القرار على المستوى التعبوي بالمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، وعلى المستوى التكتيكي بالأفرع، وعلى المستوى الاستراتيجي برئاسة الهيئة في كيفية إدارة الأصول والاستغلال الأمثل للموارد، لافتاً أن حصر الأصول يسهم في إدارتها بطريقة مميكنة وخفض قيمة مشتريات الهيئة.

وأكد أن هذه المنظومة ستُحدِث نقلة نوعية في الحفاظ على الأصول واستدامتها وكذلك الحفاظ على استثمارات الدولة.

وكانت الهيئة العامة للرعاية الصحية، قد أعلنت عن حصر الأصول الطبية وغير الطبية التابعة للهيئة بمحافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية)، باعتبارهم المحافظات الثلاث الأُوَل لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وذلك ضمن المنظومة الذكية لإدارة وصيانة الأصول التي استحدثتها الهيئة لضمان استدامة الأصول والحفاظ على المال العام.

وتابع بيان الهيئة، أنه تم حصر وتثمين 130 ألف أصل طبي وغير طبي بـ 113 منشأة طبية تابعين للهيئة حتى الآن بالمحافظات الثلاث، وذلك بما يسمح بإدارة هذه الأصول واستثمارها والاستفادة منها على الوجه الأمثل، ويضمن استدامة هذه الأصول بأعلى كفاءة ممكنة تؤهلها لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين، بأعلى معايير الجودة العالمية.