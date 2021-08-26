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تصل للوفاة.. رئيس جمعية أمراض السكر يكشف 8 "مشكلات خطيرة" للإصابة بالسكري

02:48 م الخميس 26 أغسطس 2021
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كتب- أحمد جمعة:
تصوير- نادر نبيل:

قال دكتور محمد خطاب، أستاذ أمراض الباطنة جامعة القاهرة ورئيس الجمعية المصرية لأمراض السكر ودهنيات الدم، إن مرض السكري يعد من أخطر الأمراض المزمنة، التي تصيب المريض المصري لقدرته على إتلاف أجزاء الجسم مما يؤدي إلى إصابة المريض بالعديد من الأمراض المزمنة والحادة.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي لإحدى شركات الأدوية، إن مضاعفات مرض السكري تنقسم إلى نوعين رئيسين، يظهر بعضها بشكل حاد، والبعض الآخر على المدى البعيد.

ولفت إلى أن نسبة كبيرة من مرضى السكري يعانون من أضرار بشبكية العين، ومشاكل خطيرة في القدم مما قد يؤدي إلى البتر، والسكتات الدماغية والنوبات القلبية، وأمراض الكلى، إضافة لقصور عضلة القلب والتي تعد واحدة من أخطر المضاعفات غير الملحوظة لمرض السكري من النوع الثاني تحديدا في المراحل المبكرة.

وأضاف أنه على الجانب الآخر، يمكن أن يؤدي مرض السكري إلى مضاعفات خطيرة مثل حالة فرط سكر الدم (HHS)، والتي يمكن أن يهدد حياة الفرد، وغالبًا ما تكون هذه الحالة نتيجة للتعرض لجفاف شديد، وارتفاع نسبة السكر في الدم.

الأمراض الباطنة مرضى السكري مشاكل السكري استرازينيكا هيئة الدواء المصرية

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