تعرف عليه.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا للسيسي

كتب- محمد نصار:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 88 لسنة 2016 بالموافقة على الخطابات المتبادلة الموقعة في القاهرة بتاريخ 14 ديسمبر 2015 بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان بشأن تقديم حكومة اليابان للحكومة المصرية منحة للمساهمة في تنفيذ مشروع إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة.

نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.