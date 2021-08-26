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تعرف عليه.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا للسيسي

12:12 م الخميس 26 أغسطس 2021
تعرف عليه.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا للسيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 88 لسنة 2016 بالموافقة على الخطابات المتبادلة الموقعة في القاهرة بتاريخ 14 ديسمبر 2015 بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان بشأن تقديم حكومة اليابان للحكومة المصرية منحة للمساهمة في تنفيذ مشروع إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة.

نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.

قرار جمهوري الجريدة الرسمية الرئيس السيسي

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