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الحرارة تصل لـ 41 درجة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس (بيان بالدرجات)

10:37 ص الخميس 26 أغسطس 2021
الحرارة تصل لـ 41 درجة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس (بيان بالدرجات)

موجة حارة

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس على مختلف الأنحاء.

وقالت الهيئة، في بيان لهان، إنه يسود طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ومن المتوقع أن تسجل القاهرة اليوم 36 درجة، والسواحل الشمالية 31 درجة، وشمال الصعيد 37 درجة، وجنوب سيناء 39 درجة، وجنوب الصعيد 41 درجة.

أما عن درجة الحرارة في الصباح الباكر، فسجلت على القاهرة 26 درجة، والإسكندرية 26 درجة، ومطروح 23 درجة، وبورسعيد 25 درجة، وشرم الشيخ 31 درجة، والأقصر 26 درجة.

موجة حارة الطقس درجات الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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