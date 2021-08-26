تطوير مطار العلمين وتوزيع مليون جُرعة من "سينوفاك" المصري .. أبرز عناوين صحف اليوم

القاهرة (/أ ش أ/)

سلطت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير مطار العلمين وإقامة مدينة ذكية لجذب الاستثمارات، والتوسع في إنشاء مجتمعات عمرانية بعيدا عن التكدس السكاني، فضلاً عن متابعة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استعدادات احتفالية طريق الكباش ونتائج زيارة وزير الدفاع إلى روسيا، واحتفالات جمهور الزمالك بالفوز بالدوري العام للمرة ال13 في تاريخ النادي.



ففي صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان "الرئيس: تطوير مطار العلمين وإقامة مدينة ذكية لجذب الاستثمارات"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بأن يتكامل مشروع تطوير مطار العلمين الدولي مع خطة الدولة لدعم قطاع السياحة والطيران المدني، وتنمية وتطوير الساحل الشمالي الغربي للبلاد، مشيرا إلى أن المشروع يهدف لاستقطاب مختلف أنماط الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة أن ظهير تلك المنطقة يشهد نموا متزايدا، سواء المتمثل في مشروع "الدلتا الجديدة" أو إنشاء مجتمعات عمرانية ممتدة، وهو ما يعزز جهود الدولة في التوسع في إنشاء مراكز تنمية شاملة جديدة بعيدا عن مناطق التكدس السكاني.

وتحت عنوان "الرئيس يوجه بتحقيق أكبر عائد ممكن من مشروع «مستقبل مصر»"، أكدت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه باستمرار التنسيق بين جهات الدولة، بما في ذلك قطاع البحوث المتخصصة، لتحقيق أكبر عائد ومردود ممكن من مشروع «مستقبل مصر» وذلك في إطار المشروع العملاق «الدلتا الجديدة» الذي يهدف لاستصلاح أكثر من مليوني فدان وفق استراتيجية الدولة لزيادة نسبة الأراضي الزراعية من الرقعة الجغرافية للدولة وما لذلك من مردود تنموي متكامل.

وأفادت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "رئيس الوزراء يتابع ميدانيا الاستعدادات لاحتفالية طريق الكباش"، أن دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أن هناك توجيهات رئاسية بضرورة استعادة الوجه الحضاري لمدينة الأقصر وتحقيق التنسيق الحضاري لمباني المدينة ورفع كفاءتها وتطويرها.

جاء ذلك خلال زيارته أمس إلى محافظة الأقصر، لمتابعة استعدادات احتفالية افتتاح طريق المواكب الكبرى المعروف باسم «طريق الكباش»، بعد التطوير والترميم تزامنا مع احتفال الأقصر بعيدها القومي، إضافة لافتتاح عدد آخر من المشروعات، يرافقه الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، ومحمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، صــالات السفر والوصول بمطار القاهرة الدولي، وذلك عصر امس فور عودته من الأقصر ، للاطمئنان على سير العمل داخل الصالات بالمطار، ومتابعة الإجراءات الأمنية والاحترازية والخدمات التي يتم تطبيقها وتقديمها للركاب داخل الصالات، وكذلك الإجراءات التي يتم تطبيقها في صالات الوصول مع القادمين من الخارج. رافق د. مصطفى مدبولي، الطيار محمد منار وزير الطيران المدني وقيادات الوزارة والمطارات وكذلك القيادات الأمنية بالمطار.

وتحت عنوان "وزير الدفاع يختتم زيارته لموسكو.. مصر وروسيا تتفقان على تعزيز التعاون العسكري"، ذكرت صحيفة "الأهرام أن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، عاد إلى أرض الوطن، والوفد المرافق لهّ، بعد انتهاء زيارته الرسمية لجمهورية روسيا الاتحادية والتي استغرقت عدة أيام لحضور الاجتماع السابع للجنة العسكرية المصرية ــ الروسية المشتركة بالعاصمة موسكو.

قام القائد العام للقوات المسلحة بحضور مراسم الافتتاح الرسمي للمنتدى الدولي العسكري الفني (الجيش 2021) بمعرض الجيش الروسي، الذي تضمنت فعالياته افتتاح رسمي لمنتدى المباريات الحربية في روسيا.

والتقى الفريق أول محمد زكى مع سيرجى شويجو وزير الدفاع الروسي حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر وزارة الدفاع الروسية وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني للبلدين.

وعقب مراسم الاستقبال ترأس الوزيران جلسة مباحثات تناولت آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما تمت مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة في البلدين.

وأكد الفريق أول محمد زكى خلال انعقاد الجلسة العامة الختامية للاجتماع السابع للجنة العسكرية اعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع جمهورية روسيا الاتحادية، معربا عن تطلع القوات المسلحة المصرية إلى دعم آفاق وأوجه التعاون العسكري المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

ومن جانبه أشار وزير الدفاع الروسي إلى حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر كونها دولة محورية وحليفا إستراتيجيا مهما بمنطقة الشرق الأوسط.

وفى نهاية اجتماعات الجلسة العامة الختامية وقع الوزيران بروتوكول تعاون في مختلف

المجالات العسكرية والأمنية.

وتحت عنوان "وزير الخارجية: أولوياتنا.. صون الأمن القومي والدفاع عن مصالحنا العليا"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن سامح شكري وزير الخارجية أكد أن تكليف السفراء المغادرين من قبل القيادة السياسية لتولى مسئولية رئاسة بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية في الخارج يمثل شرفا ومسئولية يستوجبان بذل قصارى الجهد لتمثيل مصر خير تمثيل والاستمرار في تنفيذ أولويات السياسة الخارجية ونهجها الساعي إلى صون الأمن القومى والدفاع عن المصالح العليا للدولة المصرية ورعاية وخدمة مواطنينا في الخارج.

وتحت عنوان "أول مليون جرعة من لقاح سينوفاك المصري في مراكز التطعيم بعد اختباره"، ذكرت صحيفة "الوطن" أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أعلنت استلام أول مليون جرعة من الإنتاج القومى للقاح (فاكسيرا-سينوفاك)، المنتج محليًا، وفقا لاتفاقية التعاون بين شركة سينوفاك الصينية والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)، وتوزيعها على مراكز تلقى اللقاحات بمختلف المحافظات.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، إن جرعات لقاح (فاكسيرا- سينوفاك) تم تسليمها إلى مخازن التموين الطبي بوزارة الصحة، بعد إتمامها لمراحل الاختبارات اللازمة، وفقًا لاشتراطات منظمة الصحة العالمية، وتوزيعها على مراكز تلقى اللقاحات، لافتًا إلى أنه جارٍ الانتهاء من مراحل التصنيع والتحليل لـ١٥ مليون جرعة وهى القدرة الإنتاجية لشركة فاكسيرا شهريًا.

وبالنسبة لتنسيق الثانوية العامة، قررت وزارة التعليم العالي مد التنسيق حتى 7 مساء اليوم الخميس، وتحت عنوان "مد فترة تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى «24 ساعة»"، أفادت صحيفة "المصري اليوم" أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت مد فترة التقدم لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات حتى الساعة السابعة من مساء اليوم، وذلك حرصا على مستقبل الطلاب، مشيرة إلى أن عدد الذين سجلوا رغباتهم بلغ نحو 115 ألف طالب من إجمالي طلاب المرحلة 118 ألفا و280 طالبا وطالبة بحد أدنى 88.41% علوم و80% رياضة، و65.73% للأدبي.

وأكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف العام على مكتب التنسيق، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفا: إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء اليوم.

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني طوال فترة التنسيق، مؤكدًا على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، حيث إنه لن يسمح لآي طالب بالدخول لمعامل الحاسب الآلي بالجامعات دون ارتدائها، واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

وأعلن وزير التعليم العالي عقد اختبارات القدرات للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) هذا العام 2021، والراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز القدرات المؤهلة لهذه الكليات، اعتبارا من السبت 28 أغسطس وحتى 11 سبتمبر المقبل.

وقال الوزير: كما تعودنا، تيسيرا على أبنائنا الطلاب، تقرر تسجيل إجراء اختبارات القدرات أسوة بما تم مع أبنائنا بالثانوية العامه عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg: على أن يتم إجراء هذه الاختبارات في الأماكن والمواعيد المحددة من خلال الموقع.

ورياضيًا، أكدت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "فرحة عارمة في الزمالك بدرع الدوري ومكافآت استثنائية للاعبين"، أن جماهير الزمالك عاشت أجواء غير عادية من الفرحة الطاغية بعد تتويج فريق الكرة بلقب الدوري قبل انتهاء الموسم رسميا بجولة واحدة، وذلك بعد انتظار ست سنوات كاملة، ليرفع رصيده إلى 13 لقبا في تاريخه منذ نشأة النادي عام 1911.

ولم تكن الفرحة الطاغية مصدرها فقط استعادة اللقب الغائب، ولكن أيضا لأنه جاء بعد منافسة قوية ومطاردة غير عادية من الأهلي مثلما حدث هذا الموسم. وقررت إدارة النادي ترتيب حفل كبير للاحتفال باللقب الغالي الاثنين المقبل تحت مسمى «في حب الزمالك»، يضم مختلف الألعاب الجماعية كاليد والطائرة والسلة، بما يتناسب وحجم الإنجاز.

كما ستقوم الإدارة بصرف مكافآت ضخمة للاعبين بخلاف ما تنص عليه ال

لائحة، تنفيذا لوعود اللجنة المؤقتة، ولن تقل مكافآت الفريق عن 150 ألف جنيه لكل لاعب، وسوف تعقد اللجنة المؤقتة اجتماعا لتحديد قيمة المكافأة بعد دراسة لائحة الفريق.

في الوقت نفسه، أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن سعادته بالفوز بدرع الدوري، وأشاد بأداء لاعبيه خلال مشوار الموسم وإصرارهم على تحقيق الفوز في كل مبارياته من أجل التتويج باللقب الغالي.وقال كارتيرون: «اللقب غال جداً على الجميع، وأنا سعيد بالتواجد في الزمالك ولا أفكر في الرحيل، وما زالت لدينا أهداف لتحقيقها، وأول ما نفكر فيه هو الحصول على بطولة كأس مصر، وسيكون الفوز بالدرع على حساب الأهلي دافعا كبيرا للتتويج بالثنائية، وأوفيت بوعدي وصالحت الجماهير».