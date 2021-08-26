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رئيس هيئة الكتاب يُطالب استحداث مادرة عن الحضارة المصرية القديمة لجميع الطلاب

01:46 ص الخميس 26 أغسطس 2021
رئيس هيئة الكتاب يُطالب استحداث مادرة عن الحضارة المصرية القديمة لجميع الطلاب

الدكتور هيثم الحاج علي

طالب الدكتور هيثم الحاج علي رئيس هيئة الكتاب، باستحداث مادة دراسية جديدة حول الحضارة المصرية القديمة، يتم تدريسها في جميع المراحل الدراسية من مرحلة الحضانة وانتهاء بمرحلة الجامعة.

وقال الحاج علي في تصريحات خاصة لمصراوي: "ما أقصده بهذه المادة ليس التاريخ الفرعوني المعروف، وإنما تدريس مواد دراسية حول الحضارة المصرية القديمة في مختلف مناحي الحياة في الزراعة والطب والفلك وغيرها".

وأضاف:" لقد كانت الحضارة المصرية القديمة متطورة ومتقدمة في كل مناحي الحياة، فمثلًا لماذا لا يتم تدريس مادة لطلبة كليات الطب حول أبرز مظاهر تقدم الفراعنة في الطب واستخدام أدوات مثل المشارط وغيرها من الأدوات التي تستخدم حتى الآن من نفس المواد التي تم صناعتها منها تقريبًا؟".

وأكمل:"لقد استحدثنا سلسلة حول مظاهر الحضارة المصرية القديمة، منذ عدة أشهر، برئاسة تحرير الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار الأسبق، ولاقت إصداراتها إقبالًا لافتًا لأنها تمثل محتوى جديد مختلف عن اقتصار المعرفة حول تاريخ الأسرات الفرعونية وغيرها من تاريخ ملوك مصر القديمة".

هيئة الكتاب مادة دراسية جديدة الحضارة المصرية القديمة المراحل الدراسية

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