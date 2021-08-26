أمين "البحوث الإسلامية" يؤكد دور الوعاظ والواعظات في التوعية المجتمعية وتصحيح المفاهيم المغلوطة

مصراوي

أكد الدكتور نظير عيّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، على الدور المهم الذي يقع على وعاظ وواعظات الأزهر فيما يتعلق بالتوعية المجتمعية وتصحيح المفاهيم حول الكثير من القضايا التي أسيئ فهمها نتيجة عرضها بشكل بعيد كل البعد عن صحيح الدين.

ووفقا لبيان للمجمع، قال عياد - خلال تفقده منطقة وعظ الغربية، إن "التحديات التي تواجهنا جميعا تحتاج إلى تكريس كل الجهود الممكنة من أجل أن ينعم مجتمعنا بكل معالم السلم والأمن المجتمعي".

والتقى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، مدير المنطقة والوعاظ، و ناقش معهم خطط العمل داخل المحافظة، فيما يتعلق بالقوافل الدعوية الداخلية واللقاءات الميدانية في مراكز الشباب والنوادي والمصانع ومراكز الشرطة وأماكن التجمعات المختلفة.