Masrawy logo white

أمين "البحوث الإسلامية" يؤكد دور الوعاظ والواعظات في التوعية المجتمعية وتصحيح المفاهيم المغلوطة

12:05 ص الخميس 26 أغسطس 2021
أمين "البحوث الإسلامية" يؤكد دور الوعاظ والواعظات في التوعية المجتمعية وتصحيح المفاهيم المغلوطة

الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسل

مصراوي

أكد الدكتور نظير عيّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، على الدور المهم الذي يقع على وعاظ وواعظات الأزهر فيما يتعلق بالتوعية المجتمعية وتصحيح المفاهيم حول الكثير من القضايا التي أسيئ فهمها نتيجة عرضها بشكل بعيد كل البعد عن صحيح الدين.

ووفقا لبيان للمجمع، قال عياد - خلال تفقده منطقة وعظ الغربية، إن "التحديات التي تواجهنا جميعا تحتاج إلى تكريس كل الجهود الممكنة من أجل أن ينعم مجتمعنا بكل معالم السلم والأمن المجتمعي".

والتقى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، مدير المنطقة والوعاظ، و ناقش معهم خطط العمل داخل المحافظة، فيما يتعلق بالقوافل الدعوية الداخلية واللقاءات الميدانية في مراكز الشباب والنوادي والمصانع ومراكز الشرطة وأماكن التجمعات المختلفة.

نظير عيّاد مجمع البحوث الإسلامية المفاهيم المغلوطة الوعاظ والواعظات

الخبر التالى:

ارتفاع بمستوى جديد.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
203

إصابات اليوم

8

وفيات اليوم

311

متعافون اليوم

286938

إجمالي الإصابات

16691

إجمالي الوفيات

236539

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -أمطار رعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الخميس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا