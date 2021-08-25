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وزارة الطيران المدني تبدأ تطعيم الموظفين بلقاح كورونا

11:24 م الأربعاء 25 أغسطس 2021
وزارة الطيران المدني تبدأ تطعيم الموظفين بلقاح كورونا

أرشيفية

أ ش أ

أعلنت وزارة الطيران المدني، أن وزارة الصحة والسكان سوف توفد حملة طبية من الوزارة، إلى مقر مبنى وزارة الطيران المدني، لمنح اللقاح المضاد لفيروس كورونا للموظفين الراغبين في التطعيم.

وأوضحت وزارة الطيران، في منشور للعاملين، إن الحملة الطبية الوافدة من وزارة الصحة، تتواجد في مقار الوزارة، اليوم الأربعاء وغدا الخميس، الموافق 25 و26 أغسطس، وذلك لاستقبال العاملين الراغبين في تلقي اللقاح.

وأشارت وزارة الطيران المدني، إلى أن هناك شرطان لحصول الموظف على التطعيم، أولهما أن يكون المتقدم قد سجل على موقع وزارة الصحة والسكان، أن يكون لديه بطاقة الرقم القومي، يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وخطة الدولة لتعطيم الموظفين بالجهاز الإداري والمواطنين أيضا ضد فيروس كورونا.

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