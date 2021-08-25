برلماني: مصر ضمن 10 دول كبرى حرصت على استقدام بعثاتها من أفغانستان

كتب - نشأت علي:

أعرب المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب أمين سر لجنة الإسكان والمرافق ، عن سعادته الغامرة بالمشهد العظيم لعودة البعثة المصرية إلى الأراضي المصرية من أفغانستان على متن طائرة حربية.

وأكد في بيان له، الأربعاء، أن جميع المصريين تابعوا الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى والدولة المصرية بأبنائها في الخارج، وكيف أمنت عودتهم سالمين وهم فى قمة السعادة والفرح والارتياح إلى أرض الوطن من أفغانستان

وقال، إن مصر ضمن 10 دول كبرى حرصت على استقدام بعثاتها من كابول، وأعلنوا نيتهم إرسال طائرات لإعادة أفراد بعثاتهم إلى أوطانهم، موجهاً تحية تقدير واحترام للرئيس السيسى على قراره بإرسال طائرة عسكرية إلى مطار كابول، لإعادة كل من فى البعثة الدبلوماسية المصرية وبعثة الأزهر الشريف من أفغانستان

وقال إن التاريخ سجل أن مصر أصبحت من الدول الكبرى فى رعاية جميع أبنائها بالخارج، وأنها اصبحت دولة لها دورها الكبير فى التدخل فى التوقيت المناسب لحماية جميع ابنائها داخل الدولة وخارجها.

وأوضح أنه لم تصرح سوى 10 دول فقط بأنهم سيرسلون طائرات لإعادة عناصر بعثاتهم ومن بينهم مصر والولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا وفرنسا وألمانيا وكندا، وهو دليل قاطع أمام العالم كله بأن مصر أصبحت من الدول الكبيرة التي ترعى أبنائها في الخارج وأنها لا تتوانى لحظة فى التدخل السريع والعاجل لحمايتهم من أي مخاطر متوقعة.