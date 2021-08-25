"الكهرباء": 1,5 مليار جنيه لتطوير شبكات التوزيع بالفيوم في 7 سنوات

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أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم تنفيذ أعمال توسع وإحلال لتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء لخدمة حوالي 720 ألف مشترك في نطاق محافظة الفيوم، بإجمالي استثمارات بلغت 1,5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2021.

وأشار الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في بيان اليوم الأربعاء، إلى أنه تم إدراج 53 قرية بمركزي أطسا ويوسف الصديق ضمن المرحلة الأولى للقري الأكثر احتياجا من مبادرة حياة كريمة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد على رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، وشدد على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

وطالب الوزير بضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء في القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات، مشددا شاكر على الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود في التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائي.