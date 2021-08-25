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لا يجوز تأجيرها أو بيعها.. رئيس جهاز حدائق أكتوبر: 3 أسباب لسحب شقق الإسكان الاجتماعي

09:06 م الأربعاء 25 أغسطس 2021
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كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، إنه يتم تنفيذ حملات مستمرة على شقق الإسكان الاجتماعي للتأكد من أن الحاجزين للوحدة هم المقيمين بها.

وأضاف رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أنه تم تحرير 37 محضرا في آخر حملة تم تنفيذها، لافتًا إلى أنه تم تحرير محاضر إيجار للشق وبيع وعدم شغل الوحدة السكنية.

وتابع: "وجدا مواطنين في الوحدات مختلفين عن الحاجزين الاصليين للوحدة، حيث تم تحرير عقود بالبيع من المباطن بين الملاك والمستؤجرين، وهذه العقود غير مسجلة كنوع من أنواع التلاعب".

وأكد مصطفى، أنه يتم تنفيذ حملات ضبطية قضائية طوال الوقت، وهذه الحملات يتم تنفيذها في أوقات مختلفة خاصة أيام الجمعة والسبت وبعد انتهاء أوقات العمل الرسمية حتى يتواجد مالك الوحدة بها.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على تنفيذ شقق الإسكان الاجتماعي للمواطنين الذين يحتاجون سكن، وبالتالي لا يجوز تأجيرها أو بيعها فهذه الوحدات مدعومة ومن ومن يفعل ذلك يخالف شروط الحجز والتعاقد، لافتا إلى أن الحملات مستمرة حتى يصل الدعم لمستحقيه.

الإسكان الاجتماعي جهاز حدائق أكتوبر محمد مصطفى

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