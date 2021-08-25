فيديو.. الجيزة: إزالة 7 محلات مخالفة في أرض اللواء

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، تنفيذ حملة لإزالة التعديات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمواجهة أعمال البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

وبحسب بيان اليوم، شهد حي العجوزة إزالة عدد (٧) محلات تم إقامتهم بالمخالفة بدون ترخيص بشارع ترعة الزمر بأرض اللواء في إطار أعمال التوسعة والتطوير الجارية بالشارع.

وتابعت المحافظة: تمت أعمال الإزالة للحالات على الفور ومصادرة مواد وأدوات البناء وإيداعها مخازن المراكز والمدن واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.