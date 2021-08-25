توقيع بروتوكول تعاون بين نادي الزمالك وإيروسبورت الرياضي - صور

رئيس الأسقفية يكرم المشاركين بـ"معًا من أجل مصر" بالسويس ويشهد عرضًا

كتب - محمد عبيد:

وقع نادي إيروسبورت الرياضى التابع لوزارة الطيران المدنى، ونادي الزمالك، بروتوكول تعاون للاستفادة من خبرات الأخير، والذي يعد أحد أكبر الصروح الرياضية فى مصر والشرق الأوسط وإفريقيا للنهوض بمنظومة الألعاب الرياضية (الجماعية والفردية) بنادي إيروسبورت، وتأهيل وتدريب اللاعبين فى قطاع الناشئين، إضافة تكوين كوادر فنية في مختلف الأنشطة الرياضية .

وقام بتوقيع البروتوكول اللواء علي هاني رئيس نادي إيروسبورت، وحسين لبيب رئيس لجنة إدارة نادى الزمالك، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الناديين والإدارة التنفيذية، ورموز الكرة المصرية جمال عبد الحميد، وهشام يكن طارق يحيي.

وأشاد مسؤولو نادي الزمالك بإمكانيات نادي إيرسبورت بفرعيه (أ ، ب)، وما يتضمنه من ملاعب مختلفة مكشوفة ومغطاة وحمامات سباحة، وصالة جيمانيزيوم وقاعات على أعلى مستوى، وخدمات رياضية وترفيهية واجتماعية متنوعة، تضاهي مستوى الأندية الكبري، مشيرين إلى أن التعاون يصب في مصلحة الناديين، ويعمل على الارتقاء بنشاط الرياضة في مصر.

ويهدف البروتوكول إلى التعاون والتنسيق بين الناديين، والذي يتيح زيادة عدد الأكاديميات واللاعبين بنادي إيروسبورت، وذلك من خلال مجموعة من المدربين ذوى الكفاءات بنادي الزمالك في الألعاب المختلفة، مما يتيح اشتراك نادي إيرسبورت واللاعبين المتميزين فيه ضمن منافسات البطولات التابعة للاتحادات المصرية في جميع الألعاب الجماعية والفردية، ولجميع الأعمار السنية ( براعم وناشئين وفريق أول )، بالإضافة إلى فرصة زيادة العضوية العاملة في نادي إيروسبورت من خلال المشاركين فى عضوية نادى الزمالك، فضلا عن زيادة فرصة بيع اللاعبين في جميع الألعاب الجماعية على جميع الأعمار السنية المختلفة، وزيادة القيمة التسويقية لنادي إيرسبورت من خلال التوأمة مع كيان عريق بحجم نادي الزمالك .

ومن جانبه قدم اللواء علي هاني رئيس مجلس إدارة نادي إيروسبورت، التهنئة لرئيس نادي الزمالك وأعضاء مجلس الإدارة وجماهيره، على الفوز ببطولة الدوري المصري.