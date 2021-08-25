هيئة الدواء المصرية تكرم فريق عمل دعم وتقييم لقاح "سينوفاك - فاكسيرا" للحصول على رخصة الاستخدام الطارئ

كتب - أحمد جمعة:

كرمت هيئة الدواء المصرية، فريق العمل من العاملين بالهيئة، الذي قدم الدعم والتقييم للقاح سينوفاك/فاكسيرا، المنتج محلياً وفقا للشراكة بين شركة سينوفاك الصينية والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)، للحصول على رخصة الاستخدام الطارئ داخل مصر.

وأشارت الهيئة، في بيان اليوم، إلى أن ذلك يأتي في إطار تقدير الهيئة لمجهودات أبنائها من العاملين في الإدارات المركزية المختلفة بالهيئة، على الجهد غير المسبوق والتفاني في العمل من أجل سرعة إنهاء تقييم اللقاحات بشكل عام.

وأضافت الهيئة أن العمل لم يقتصر على المراقبة والتقييم فقط بل امتد إلى تقديم الدعم الفني والإجرائي، حيث عمل الفريق بشكل متواصل ومكثف من أجل تقديم كافة سبل الدعم الفني والإجرائي لشركة فاكسيرا لخروج اللقاح إلى النور، وكذلك سرعة إنهاء عملية التقييم والتحليل بهيئة الدواء المصرية، حيث يعتبر لقاح سينوفاك/فاكسيرا، خطوة هامة في طريق توطين صناعة لقاحات مواجهة فيروس كورونا في مصر وفتح أسواق التصدير لمختلف الدول.

وأوضحت أن عملية التقييم تمت من خلال التنسيق الكامل بين الإدارات المركزية "للمستحضرات الحيوية، والعمليات، والرعاية الصيدلية"، والتي قامت بالتفتيش على خطوط الإنتاج، ومتابعة عملية التصنيع، وتقييم الملف علميا، والتحليل بالمعامل الرقابية المختصة، إلى جانب العرض على لجنة الطوارئ، وإصدار رخصة الاستخدام الطارئ، والإفراج عن التشغيلات التي تم اختبارها، وتقييم مستنداتها، وتقديم الدعم الفني اللازم لاستيفاء المتطلبات والاشتراطات طبقا للمعايير و المرجعيات العالمية.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على إرساء قيم التميز المؤسسي، والعمل الجاد، وتحفيز الكفاءات المتميزة، وإرساء مفاهيم التواصل والحوار الداخلي.