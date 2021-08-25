حدث في 8 ساعات | استلام مليون جرعة "سينوفاك المصري" وقطع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة
كتب ـ يوسف عفيفي:
شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع تطوير مطار العلمين الدولي، ومتابعة رئيس مجلس الوزراء استعدادات احتفالية افتتاح طريق الكباش وعدد من المشروعات بالأقصر، واعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بالجيزة، وإعلان وزارة الصحة استلام مليون جرعة لقاح "سينوفاك المصري" وتوزيعها على مراكز التطعيمات، وقطع مياه الشرب عن 15 منطقة في القاهرة لمدة 16 ساعة.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
الأخبار المتعلقة
-
مدبولي يتابع مشروع تنفيذ القطار الكهربائي السريع "العين السخنة - العاصمة
-
الرئيس يوجه باستمرار التنسيق بين جهات الدولة لتحقيق أكبر عائد من مشروع
-
للاطمئنان على حركة السفر والوصول.. مدبولي يتفقد مبنيي الركاب 2 و3
-
محافظ القاهرة: استمرار تلقي موظفي المحافظة للقاح فيروس كورونا
-
مطاعم عائمة ومحلات تجارية.. تفاصيل افتتاح المرحلة الأولى من ممشى أهل
-
لا نستهدف الربح.. "الزراعة": أسعار التقاوي أقل من الأعوام السابقة..
اعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان