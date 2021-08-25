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حدث في 8 ساعات | استلام مليون جرعة "سينوفاك المصري" وقطع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة

06:29 م الأربعاء 25 أغسطس 2021
حدث في 8 ساعات | استلام مليون جرعة "سينوفاك المصري" وقطع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة

حدث في 8 ساعات

كتب ـ يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع تطوير مطار العلمين الدولي، ومتابعة رئيس مجلس الوزراء استعدادات احتفالية افتتاح طريق الكباش وعدد من المشروعات بالأقصر، واعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بالجيزة، وإعلان وزارة الصحة استلام مليون جرعة لقاح "سينوفاك المصري" وتوزيعها على مراكز التطعيمات، وقطع مياه الشرب عن 15 منطقة في القاهرة لمدة 16 ساعة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

مصطفى مدبولي مطار العلمين الرئيس السيسي محافظة القاهرة الجيزة التصوير في الشارع امتحانات الدور الثاني لقاح كورونا تطعيم المسافرين ممشى أهل مصر

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