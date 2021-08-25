Masrawy logo white

وضع ضوابط للقيمة المادية.. تنسيقية شباب الأحزاب والمهن التمثيلية تنهيان أزمة رسوم التصوير بشوارع القاهرة

05:37 م الأربعاء 25 أغسطس 2021
وضع ضوابط للقيمة المادية.. تنسيقية شباب الأحزاب والمهن التمثيلية تنهيان أزمة رسوم التصوير بشوارع القاهرة

جانب من الاجتماع

مصراوي

نجحت جهود تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في إنهاء أزمة رسوم التصوير السينمائي بالمناطق التابعة لمحافظة القاهرة، والتي حدثت خلال الأيام الماضية، عقب صدور قرار من محافظة القاهرة بوضع تسعيرة للتصوير السينمائي أو الدعائي مدة يوم بأي من شوارع القاهرة بمبلغ ١٠٠ ألف جنيه، الأمر الذي اعترض عليه السينمائيون مؤكدين أنه يعطل مسيرة السينما ويضع القائمين على هذه الصناعة المهمة في مأزق حقيقي.

وتواصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن طريق ممثليها النائبة سها سعيد وكيل لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بمجلس الشيوخ، أمين سر التنسيقية، والنائب نادر مصطفى وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، مع نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف ذكي، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، للتوصل لحل يحقق المصلحة العامة ولا يعيق مسيرة السينما والفن، وينهي الأزمة.

وقال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، في بيان، إنه تم التوافق مع نقيب المهن التمثيلية والنائبة سها سعيد والنائب نادر مصطفى، على وضع ضوابط للقيمة المادية حسب الأعمال التي سيتم تصويرها سواء كانت تجارية أو إعلانية أو فنية.

ووجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الشكر للواء خالد عبدالعال على سعة صدره، وسرعة استجابته لما طرحته تنسيقية شباب الأحزاب ونقابة المهن التمثيلية.​

تنسيقية شباب الأحزاب المهن التمثيلية رسوم التصوير بشوارع القاهرة

الخبر التالى:

للاطمئنان على حركة السفر والوصول.. مدبولي يتفقد مبنيي الركاب 2 و3 بمطار القاهرة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
189

إصابات اليوم

5

وفيات اليوم

211

متعافون اليوم

286541

إجمالي الإصابات

16676

إجمالي الوفيات

236075

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا