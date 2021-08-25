إنشاء مواقف سيارات أسفل محور عدلي منصور في بني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إنشاء مواقف سيارات أسفل محور عدلي منصور، ضمن الخطة التي تتبناها المحافظة لإعادة توزيع الأسواق ومواقف السيارات داخل المدينة.

وأشار إلى كافة الجوانب الفنية والعوامل المرورية التي يجب مراعاتها، والمساحات المقترحة، ودراستها من كافة النواحي، تمهيدًا لإعداد المخطط الإنشائي للمشروع عن طريق وحدة الاستشارات الهندسية بجامعة القاهرة، بالتوازي مع السير في الدراسات المالية والقانونية والفنية اللازمة للمشروع بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأضاف المحافظ أنه جرى إعداد دراسة شاملة لكل التفاصيل الخاصة بالمواقع المقترحة، والبيانات المفصلة عن عدد السيارات وخطوط السير المتاحة والمناسبة اللازم توفيرها، مؤكدًا على أنه سيجري مراعاة الغرض الأساسي من نقل بعض المواقف، وهو التيسير على المواطنين، ومراعاة الشكل الحضاري، وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وتخفيف الضغط على المواقف القديمة.