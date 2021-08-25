محافظ القاهرة: استمرار تلقي موظفي المحافظة للقاح فيروس كورونا

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أعلن خالد عبد العال محافظ القاهرة، استمرار عملية تلقي موظفي المحافظة للقاح فيروس كورونا بالتعاون مع وزارة الصحة، وذلك في إطار جهود الحكومة الحالية لسرعة الانتهاء من تلقيح جميع العاملين بالوزارات والدواوين الحكومية والقطاعات والهيئات.

وأشار عبد العال - في بيان له، الأربعاء، إلى وجود تنسيق بين المحافظة والوزارة لتوفير اللقاح للعاملين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، بحصول العاملين على لقاح فيروس كورونا؛ لزيادة الحاصلين على اللقاحات وحماية المواطنين.

ودعا المحافظ، جميع الموظفين بالمحافظة إلى سرعة التسجيل على الموقع المخصص لذلك وتلقي اللقاح للحد من انتشار الفيروس، مؤكدا استمرار التنسيق مع وزارة الصحة لاستكمال تطعيم جميع العاملين وذويهم لضمان توفير الرعاية اللازمة لجميع العاملين والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وأشار إلى أن الدولة تستهدف تطعيم 65 ألف مواطن يوميًا بالمجان على مستوى العاصمة سواء بالمراكز الثابتة أو الفرق المتحركة والقوافل الطبية.

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