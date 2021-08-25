برلماني يشيد بالاهتمام الرئاسي بالتصميمات الهندسية لمجلسَي النواب والشيوخ بالعاصمة الإدارية

كتب- نشأت علي:

طالب الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، الحكومة بتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في ما يتعلق بالتصميمات الهندسية والأعمال الفنية المتنوعة والتنسيق الحضاري بساحة الشعب والنصب التذكاري وحديقة الشعب، فضلاً عن مقرَّي مجلسي النواب والشيوخ، بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وأشاد عبد الحميد، خلال بيان له اليوم الأربعاء، بتأكيد الرئيس السيسي أن تتسم التصميمات الهندسية والفنية الداخلية لتلك المؤسسات بالعراقة والإرث الحضاري لمصر، ولتعكس دورها الدستوري كأحد أركان السلطات الأساسية بالدولة.



ووجه النائب التحية والتقدير للرئيس السيسي على اهتمامه الكبير بجميع التفاصيل الخاصة بجميع المشروعات والمؤسسات داخل المشروع القومي العملاق الخاص لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة لمصر، مؤكداً أهمية هذا المشروع القومي العملاق الذي سيجعل لمصر عاصمة إدارية جديدة على أعلى مستوى من التصميمات.



وقال عبد الحميد إنه بعد انتهاء هذا المشروع ونقل مختلف مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية وغيرها؛ فإن ظاهرة التكدس السكاني والمروري داخل القاهرة الكبرى سوف تختفي، موجهًا التحية والتقدير إلى جميع القيادات والمهندسين والفنيين والمعماريين والعمال المصريين الشرفاء الذين يواصلون العمل ليلاً ونهاراً لإنجاز المشروعات القومية الكبرى بصفة عامة والعاصمة الإدارية المصرية الجديدة بصفة خاصة.



وكان الرئيس السيسي قد عقد اجتماعاً مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، واللواء أمجد رمضان بالمكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والدكتور طارق الخضيري، والدكتورة رانيا نخيل استشاري الجرافيك بكلية الفنون التطبيقية لمتابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية.