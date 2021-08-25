مطاعم عائمة ومحلات تجارية.. تفاصيل افتتاح المرحلة الأولى من ممشى أهل مصر

ليس لها مثيل.. تعرف على القطع الأثرية التي اختارها الجمهور في شهر

كتب-محمد عبدالناصر :

تصوير- هاني رجب:

قالت الدكتورة ملك العشري عضو مجلس إدارة شركة كونسل ماسترز للاستشارات، إنه خلال 3 أشهر سيتم افتتاح مشروع ممشى أهل مصر للمواطنين، فضلا عن بدء التعاقد والإعلان عن العلامات التجارية خلال 15 يومًا من الآن.

وأضافت العشري في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي الذي تنظمة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للإعلان عن التعاقد مع شركة كونسل ماسترز لإدارة وتشغيل مشروع ممشى أهل مصر السياحي، أن ذلك يأتي وفقًا لرؤية وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للارتقاء بالعاصمة القديمة، وتطوير مدينة القاهرة التاريخية.

وأكدت أن الشركة تقوم باستشارات ما قبل البيع، واستشارات ما بعد البيع، فضلًا عن وجود استشارات خاصة بتكوين الدراسات وكيفية التسويق التجاري، وأيضًا دراسات تهيئ المنشأة للعمل.

وتُنفذ المرحلة الأولى بطول 1.8 كم، تمتد من كوبري 15 مايو، حتى كوبري إمبابة بتكلفة استثمارية تقدر بـ 600 مليون جنيه، وتضم 19 مبنى مختلفًا، تضم 62 محلًا بمساحات مختلفة و5 كافتريات و5 مطاعم و3 جراجات للسيارات، ومراسي نيلية ومسارح عائمة، ومطاعم وكافتيريات، وخدمات ومنافذ بيع.

أما المرحلة الثانية من الممشى، تبدأ من كوبري 15 مايو حتى كوبرى قصر النيل، ومن كوبري إمبابة حتى كوبرى الساحل، بطول 3.2 كم، باستثمارات تتجاوز الـ800 مليون جنيه، وتضم ممشى متدرج بطول 4 كيلو مترات، و19 مبنى ما بين مطعم عائم و3 كافتيريات بمساحات مفتوحة، و63 محلًا تجاريًا و7 مبانى خدمات، و9 مدرجات سعة 2552 فردًا، ومسرحين سعة 1700 فرد، إلى جانب أعمال تنسيق الموقع وتشمل التراسات ونوافير مائية.