15 ألفًا في الساعة| محافظة القاهرة: قرار جديد بشأن رسوم تصوير الإعلانات والمشاهد السينمائية بالشارع

كتب- محمد نصار:

قالت محافظة القاهرة إنه تم التنسيق مع الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وعدد من نواب الشيوخ والنواب، بشأن التوافق على وضع ضوابط للقيمة المالية حسب التصوير لأعمال إعلانية أو درامية وفق القرار السابق صدوره.

كانت أصدرت محافظة القاهرة قرارًا بتحديد رسوم تصوير الإعلانات والمشاهد السينمائية بشوارع وأبنية وأنفاق وجراجات العاصمة.

وتضمن القرار فرض رسوم قدرها ١٥ ألف جنيه رسومًا على التصوير في الساعة الواحدة.

كما تضمن القرار فرض رسوم قدرها ١٠٠ ألف جنيه في اليوم الواحد.

وقال مصدر مطلع بالمحافظة لمصراوي، إن هذا القرار معمول به منذ ١٠ سنوات وليس جديدًا.

وأكد المصدر، على أن سبب إصدار القرار رصد تجاوزات من قبل بعض الأحياء بالمغالاة أو بإهدار حق الدولة، ما دفع المحافظة إلى إصدار قرار رسمي ملزم؛ ليكون وثيقة يتم اللجوء إليها.

وأشار إلى أن هذا القرار يسري على شركات الإنتاج، ويمنع الممارسات المغلوطة التي تحدث من آن لآخر في تصوير فيديوهات.

وأكدت المحافظة، في بيانها، على دعمها الكامل للفن والأعمال الفنية والسينمائية ونقابة المهن التمثيلية إيمانًا منها بدورهم المهم في دعم العائدات السياحية والاستثمارية.