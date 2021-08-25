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بعد متحور "دلتا".. استشاري مناعة يكشف سيناريو الموجة الرابعة لكورونا

04:07 م الأربعاء 25 أغسطس 2021
بعد متحور "دلتا".. استشاري مناعة يكشف سيناريو الموجة الرابعة لكورونا

متحور دلتا

كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور أمجد الحداد، استشاري ورئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، عن توقعاته بشأن الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر.

وقال الحداد في تصريحات لمصراوي، إنه "أصبح لدينا حالات مصابة بمتحور دلتا، وهذا متوقع لأن مصر ليست بمعزل عن العالم، خاصة أنه متحور شديد الانتشار وأصاب العديد من الدول المجاورة لنا".

ولفت إلى أن خطورة متحور دلتا تكمن في سرعته الشديدة للانتشار وهذه الخطورة، وليست في مضاعفات الإصابة به.

وأضاف الحداد أن "وضعنا الوبائي قابل للسيطرة، لكننا نتخوف من أمرين، الأول عدم الإقبال على التطعيمات، بجانب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية".

وأشار رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إلى أنه إن سارت وتيرة التطعيمات بمعدل سريع، فهذا يعطي جزء كبير من الحماية للفئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ويحميهم من الموجة الرابعة التي ستقل خطورتها مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأوضح أنه خلال الفترة الماضية كان هناك تراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وما يحدث في الساحل الشمالي نموذجا على ذلك.

واختتم تصريحاته بالقول: "الوضع الوبائي لن يكون خطيرا، وهذه الموجة قد تكون الأضعف بفضل زيادة وتيرة التطعيمات".

متحور دلتا الدكتور أمجد الحداد الموجة الرابعة لكورونا فيروس كورونا كوفيد19

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