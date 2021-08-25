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تفاصيل الحالة الصحية للإعلامي حمدي الكنيسي بعد نقله لـ"المعادي العسكري"

03:39 م الأربعاء 25 أغسطس 2021
تفاصيل الحالة الصحية للإعلامي حمدي الكنيسي بعد نقله لـ"المعادي العسكري"

حمدي الكُنيسي

كتب مينا غالي

كشفت عبير حمدي الكُنيسي، ابنة الإعلامي والإذاعي الكبير حمدي الكنيسي، آخر تطورات الحالة الصحية لوالدها، بعد نقله لمستشفى المعادي العسكري بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير الرعاية الطبية الكاملة للإعلامي الكبير حمدي الكنيسي رئيس الإذاعة المصرية الأسبق وذلك بمستشفي المعادي العسكري إثر اصابته بأزمة صحية.

وقالت عبير الكُنيسي في تصريحات خاصة لمصراوي، إن الحالة الصحية لوالدها مستقرة حالياً، ولكنه مازال متواجدًا بالرعاية المركزة، لحين تحسن حالته بصورة أفضل.

وأوضحت "عبير"، أن الإعلامي حمدي الكنيسي تم نقله إلى المستشفى بعد ظهور مشكلات في التحاليل الخاصة به، حيث كان هناك تراجع في الهيموجلوبين والصفائح الدموية، ما تسبب في بعض المشكلات الأخرى، الأمر الذي استدعى نقله إلى المستشفى.

وتوجهت ابنة الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيهه بعلاج والدها، مؤكدة أن تلك اللفتة ليست بغريبة على الرئيس السيسي الذي يهتم بكل مَن قدم للوطن وساهم في بناءه من المفكرين والمثقفين والاعلاميين.​

حمدي الكنيسي الحالة الصحية لحمدي الكنيسي مستشفى المعادي العسكري الرئيس عبد الفتاح السيسي

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