"النقل": توقيع عقد شراء ١٢ ونش (E-RTG) لمحطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية

كتب- مصراوي:

قالت وزارة النقل، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه تم توقيع عقد شراء ١٢ ونش ساحة كهربائي عملاق (E-RTG) لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية بين شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، وشركة "ليبهر" لأوناش الحاويات، أحد رواد صناعة المعدات البحرية الثقيلة عالميًّا.

وقام بتوقيع العقد لواء بحرى أ.ح/ عبد القادر درويش رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية، وجيرارد أنطوني بنيان العضو المنتدب للتسويق والمبيعات لشركة "ليبهر" لأوناش الحاويات.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للعقد ٣٥٠ مليون جنيه مصري ضمن خطة توريد معدات المرحلة الأولى للمحطة.

وجاء في كلمة الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، التي ألقاها نيابة عنه اللواء/ بحري عبد القادر درويش، خلال مراسم توقيع العقد، بأن وزارة النقل تعتمد على محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية لتلعب دورًا حيويًّا في منظومة النقل الحديث التي تستهدفها الوزارة, كما أن للمحطة دورًا رئيسيًّا في تحول ميناء الإسكندرية إلى مركز إقليمي للتجارة واللوجستيات؛ لارتباطها المباشر بالقطار الكهربائي السريع الذي يربط مواني البحر المتوسط والبحر الأحمر, وتعتبر إحدى المحطات المهمة لتغذية الميناء الجاف بمدينة 6 أكتوبر الصناعية.

وأكد الوزير السعي الدائم لشراكة عالمية مع رواد الصناعة في كل مجالات النقل؛ بهدف نقل الخبرات والحصول على أفضل المعدات لتحقيق أعلى معدلات أداء وأكبر إنتاجية، مشيرًا إلى أهمية هذا العقد كإحدى الخطوات المهمة لتجهيز وإعداد محطة تحيا مصر متعددة الأغراض؛ للعمل العام القادم، مؤكداً ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري وجودة المعدات, لافتاً إلى التطلع نحو استمرار تعاون شركة "ليبهر" مع شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض في كل مشروعاتها الحالية والمستقبلية؛ نظرًا لخبرتها الكبيرة في هذا المجال.

وأشاد جيرارد أنطوني بالفرص المتاحة للتعاون مع شركة المجموعة المصرية في ميناء الإسكندرية، وبالمناخ الاستثماري الواعد في مصر خلال الأعوام الأخيرة، وجهود الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل في تطوير البنية التحتية في المواني المصرية، مشيرًا إلى أن شركة "ليبهر" ستقوم بتدريب وتأهيل الأطقم المصرية التي ستعمل على هذه الأوناش من خلال مرحلتين, الأولى تدريب عناصر في أيرلندا, والمرحلة الثانية تدريب عناصر من أطقم التشغيل في الإسكندرية، بعد وصول المعدات لاستيعاب تشغيل المعدات وكذلك التدريب على إصلاح الأعطال اليومية.

جدير بالذكر أن شركة المجموعة المصرية قد قامت بالتعاون مع الشركة الفرنسية "CMA CGM"، مشغل المحطة، باختيار مواصفات فنية عالية لأوناش الساحة الكهربائية (E-RTG)، هي الأولى من نوعها في مصر، كما أنها ذات إنتاجية عالية وتحقق أهداف وزارة النقل للمساهمة في بيئة نظيفة والابتعاد عن استخدام المعدات الملوثة للبيئة.

ومشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء الاسكندرية هو مشروع قومي، ويعتبر أحد أهم المشروعات التي يتم تنفيذها في مجال النقل البحري في مصر، وتنفيذ المشروع يأتي في إطار خطة الدولة للنهوض بالموانئ البحرية المصرية، وفي ضوء تبني وزارة النقل رؤية شاملة لتطوير وتحديث ميناء الإسكندرية بهدف استيعاب حركة بضائع والحاويات المتزايدة وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة للعمل في هذا المجال.