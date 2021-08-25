هيئة الرقابة الصحية: تسجيل 150 مستشفى بالمرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل

كتب- أحمد جمعة:

قال رئيس هيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الدكتور أشرف إسماعيل إنه تم دخول 150 مستشفى خلال المرحلة الأولى ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل عقب تقييم المعايير المقدمة داخل هذه المستشفيات ومدى جودتها لضمان تقديم الخدمات الطبية للمواطنين على أعلى مستوى.

وأعرب إسماعيل ـ في تصريح خاص لقناة (اكسترا نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء ـ عن توقعه أن تزيد نسبة إقبال المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية على التسجيل بهدف الدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل خلال بداية العام القادم في البلاد.

وأضاف أن هيئة الاعتماد تعمل بشكل مستمر وبالتنسيق مع هيئة الرعاية الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل من أجل تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل وفق المعايير الدولية سواء كانت إدارية أو إكلكينية أو فنية.

وأوضح أن من أهم الشروط التي حددتها الهيئة لدخول المراكز والمستشفيات الطبية ضمن منظومة التأمين الصحي هو شرط الأمان والسلامة داخل هذه المستشفيات لتقديم الخدمات بدون أية معوقات تذكر.

وأشار إلى أن عملية التسجيل ضمن منظومة التأمين الصحي تتراوح ما بين 6 أشهر إلى سنة ونصف للمستشفيات، لافتًا إلى أن مدة صلاحية هذا الاعتماد 3 سنوات فقط ويتم تجديده فيما بعد.

ولفت إلى أن الهيئة تقوم بالرقابة المستمرة على المنشآت الطبية للتأكد من أن المنشأة أو المستشفى أو المركز أو الوحدة تعمل طبقًا لهذه المعايير طول فترة الاعتماد؛ لتقديم خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع أفراد الأسرة، منوها بأن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تضم 6 محافظات هي (الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، والسويس وأسوان وبورسعيد).