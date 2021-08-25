Masrawy logo white

رئيس القومي لحقوق الإنسان يبحث مع سفير السويد جهود نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان

02:37 م الأربعاء 25 أغسطس 2021
رئيس القومي لحقوق الإنسان يبحث مع سفير السويد جهود نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان

محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان

كتب-مصراوي:

بحث محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان مع سفير السويد الجديد لدى مصر هوكان أيمسجورد، الجهود التي يبذلها المجلس بمجال نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان. بحسب بيان صحفي.

وأشار السفير السويدي - خلال اللقاء الذي عُقد اليوم الأربعاء، بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان - إلى العلاقات الجيدة التي تجمع بين مصر والسويد، منوهًا بما تشهده حركة التبادل التجاري بين البلدين.

محمد فايق المجلس القومي لحقوق الإنسان سفير السويد هوكان أيمسجورد

الخبر التالى:

بمشاركة فضائيات أجنبية.. مدبولي يتابع أعمال التطوير الشامل لمدينة الأقصر الأثرية والسياحية -صور

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
189

إصابات اليوم

5

وفيات اليوم

211

متعافون اليوم

286541

إجمالي الإصابات

16676

إجمالي الوفيات

236075

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. التعليم العالى: مد فترة التقدم لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات حتى مساء الخميس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا