رئيس القومي لحقوق الإنسان يبحث مع سفير السويد جهود نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان
كتب-مصراوي:
بحث محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان مع سفير السويد الجديد لدى مصر هوكان أيمسجورد، الجهود التي يبذلها المجلس بمجال نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان. بحسب بيان صحفي.
وأشار السفير السويدي - خلال اللقاء الذي عُقد اليوم الأربعاء، بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان - إلى العلاقات الجيدة التي تجمع بين مصر والسويد، منوهًا بما تشهده حركة التبادل التجاري بين البلدين.
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