وزير التعليم العالي: حريصون على دعم علاقات التعاون مع جميع الدول الإفريقية الصديقة

كتب- داليا شبل:

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي حرص مصر على دعم علاقات التعاون مع جميع الدول الإفريقية الصديقة، وتقديم أوجه الدعم للطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية، مشيدًا بالعلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وسيراليون فى كل المجالات، وبخاصة العلمية والتعليمية والثقافية.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار - خلال لقائه الدكتور ديفيد فرانسيس وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية سيراليون، والسفير موري فوفانا سفير سيراليون بالقاهرة، والوفد المرافق لهما بمقر الوزارة - إن مصر مستعدة لتقديم كل سبل الدعم للمؤسسات التعليمية بسيراليون، والتعاون فى المجالات البحثية ذات الاهتمام المشترك، من بينها المياه، الطاقة، والزراعة، مؤكدًا حرص الوزارة على تذليل العقبات أمام طلاب سيراليون الدارسين بالجامعات المصرية، وتقديم التيسيرات اللازمة لهم.

وأشار الوزير إلى مبادرة "ادرس فى مصر" والتى تسمح بتقديم فرص تعليمية بشكل أكبر للطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية في مختلف المجالات، موجها بتشكيل لجنة لدراسة احتياجات الجانب السيراليوني على أرض الواقع، بما يخدم خطط التنمية المستدامة في البلد الشقيق، داعيًا الجانب السيراليوني إلى زيارة عدد من الجامعات المصرية للتعرف على البرامج والمجالات العلمية التي يمكن الاستفادة منها في التعاون بين الجانبين.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية سيراليون عن تقدير بلاده لمصر رئيسًا، وحكومةً وشعبًا، مؤكدًا على العلاقات المتميزة التي تربط البلدين في مختلف المجالات، مشيدًا بدور مصر الرائد في دعم أشقائها الأفارقة، خاصة في المجالات التعليمية والعلمية، معربًا عن أمله في زيادة التعاون مع مصر في مختلف المجالات، وتقديم المزيد من المنح لطلاب سيراليون للدراسة في الجامعات المصرية.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان سبل الارتقاء بالعلاقات العلمية والتعليمية بين البلدين، وتوقيع اتفاقيات تعاون ثنائية بين الجامعات المصرية ونظيرتها السيراليونية، وزيادة المنح الدراسية المقدمة لطلاب سيراليون في مختلف التخصصات العلمية الحديثة، وبخاصة ريادة الأعمال، والتعليم الفني، بالإضافة إلى دعم جامعات سيراليون بأساتذة وخبراء مصريين في مجالات التعدين، الزراعة، الهندسة، السياحة، الفندقة، التكنولوجيا، الطاقة الجديدة والمتجددة، والتعاون في نشر ثقافة التعلم لدى شباب سيراليون وتأهيله للمنافسة في سوق العمل العالمي.

كما تناول اللقاء مناقشة مسودة مشروع البرنامج التنفيذي المقترح لتعزيز أوجه التعاون العلمي والتعليمي بين مصر وسيراليون، من خلال عقد اتفاقيات توأمة، تبادل الأساتذة والطلاب، الاعتراف المتبادل بالشهادات والدرجات العلمية، تبادل المناهج الدراسية، والمطبوعات الدوريات والرسائل العلمية والمؤلفات المترجمة؛ وذلك حرصًا على تحقيق التكامل التعليمي والعلمي بين البلدين الشقيقين.

واتفق الجانبان على اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ بنود هذا البرنامج في أقرب وقت ممكن، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة لتقوم بإعداد الخطط الإستراتيجية التي تخدم مصالح البلدين في إطار التعاون العلمي والبحثي.​