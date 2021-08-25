رئيس جهاز المنصورة الجديدة: تسليم 2904 وحدات بمشروع "جنة" نهاية العام الجاري

كتب- محمد عبدالناصر:

أكد المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة أنه تم الانتهاء من تنفيذ جميع العمارات بمشروع جنة لتكون جاهزة للتسليم للحاجزين في نهاية العام الحالي.

جاء ذلك خلال تفقده اليوم الأربعاء، أعمال سير العمل بالموقع .. مشيرًا إلى انه تم تنفيذ الطرق لعدد 121 عمارة بإجمالي عدد 2904 وحدات سكنية بمشروع "جنة" بالمنطقة الثانية بمدينة المنصورة الجديدة ، يرافقه يرافقه نائب رئيس الجهاز ومعاونيه ومديرو الإدارات المعنية.

وأوضح رجب أن الجولة تأتي في إطار المتابعة اليومية والمرور الدوري علي الأعمال الجاري تنفيذها بمدينة "المنصورة الجديدة"، مشددا على جميع الشركات المنفذة، بضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقدم منها والمعتمدة للانتهاء من المشروع، وطبقا لتوجيهات وزير الإسكان عاصم الجزار مع مراعاة الجودة في التنفيذ وأعمال التشطيبات.

وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط أن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز المدينة على تنفيذ خطة الدولة الشاملة والعمل على قدم وساق للانتهاء من تنفيذ كافة المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة المنصورة الجديدة.​