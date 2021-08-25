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غدا.. مصر للطيران تسير 84 رحلة دولية تقل 11 ألف راكب

01:50 م الأربعاء 25 أغسطس 2021
غدا.. مصر للطيران تسير 84 رحلة دولية تقل 11 ألف راكب

شركة مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران غدا الخميس، رحلاتها إلى 84 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 11 ألف راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

قالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة سوف تسير رحلاتها غدا، بمعدل ٥٥ رحلة دولية إلى كل من (تورنتو، عمَان، الخرطوم، دبي، نجامينا، كازبلانكا، لاجوس، أكرا، تونس، الدوحه، أثينا، مدريد، لندن، نيويورك، ميلانو، باريس، أبوجا، روما، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، بروكسل، أبوظبي، موسكو، فيينا، ميونيخ، بغداد، البحرين، لارنكا، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، أسمرة، جوهانسبرج، عنتيبي)، و ٢٤ رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب ومرسى علم)، و5 رحلات شحن جوى تنقل جميع هذه الرحلات 11 ألف راكب.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة ، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس ، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

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