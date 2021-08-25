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العظمى تصل لـ45.. الأرصاد تعلن ارتفاع تدريجي في الحرارة وتوقعات الشتاء المقبل

01:09 م الأربعاء 25 أغسطس 2021
العظمى تصل لـ45.. الأرصاد تعلن ارتفاع تدريجي في الحرارة وتوقعات الشتاء المقبل

الطقس

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأسبوع الحالي شهد استقرارا في حالة الطقس ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية، لكن بداية من الخميس إلى الأحد المقبل على الأقل نشهد ارتفاعا في الحرارة بشكل تدريجي.

وأضاف شاهين في تصريحات تليفزيونية، أن ارتفاع الحرارة يتراوح بين درجتين لـ3 درجات على السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد، وتصل لـ5 درجات على جنوب الصعيد نتيجة التأثر بمنخفض الهند الموسمي، حيث تصل الحرارة على جنوب الصعيد لـ44 و45 درجة.

وحذر شاهين المواطنين في المنطقة الجنوبية من ارتفاع الحرارة، ناصحا بالابتعاد عن أشعة الشمس وارتداء واقؤ الرأس وتناول كميات كبيرة من المياه.

وتابع شاهين: "نسبة الرطوبة تتجاوز 90% على السواحل الشمالية و85% على القاهرة والوجه البحري، حيث تعمل الرطوبة على زيادة الإحساس بالحرارة".

وعن توقعات فصل الشتاء المقبل، قال مدير مركز التحاليل والتنبؤات، إنه لا يوجد أي ارتباط بين الفصول وبعضها، حيث يوجد اعتقاد خاطئ وربط بين ارتفاع الحرارة في الصيف والبرودة في الشتاء، لافتًا إلى أن كل فصل يكون مستقبل بذاته وله توزيعاته التغطية الخاصة به، وأن التغيرات المناخية أثرت على العالم بشكل كبير.

وأكد أن أن هناك فصل الخريف عبارة عن فترة انتقالية بين الصيف والشتاء، ومن ثم ننتقل من حرارة الصيف والرطوبة الشديدة لانخفاض في درجات الحرارة وسقوط الأمطار في فصل الشتاء، لافتًا إلى أن فصل الشتاء سيكون قريب الشبه بالعام الماضي.

الطقس الشتاء هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة

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