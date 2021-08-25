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عاش في مصر قبل 43 مليون عام.. الإعلان عن تفاصيل اكتشاف حوت برمائي بالفيوم

12:25 م الأربعاء 25 أغسطس 2021
عاش في مصر قبل 43 مليون عام.. الإعلان عن تفاصيل اكتشاف حوت برمائي بالفيوم

أرشيفية

كتب- داليا شبل:

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا قدمه الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة حول تمكن فريق بحثي مصري في الجامعة من تسجيل اكتشاف جديد لنوع من الحيتان البرمائية بالمياه المصرية يرجع لما قبل 43 مليون عام. بحسب بيان صحفي.

وذكر بيان صادر اليوم عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن التقرير أشار إلى أن هذا الاكتشاف يمثل طفرة لعلماء الحفريات العرب، حيث إنه يعد المرة الأولى في التاريخ التي يقود فيها فريق عربي مصري توثيق جنس ونوع جديدين من الحيتان.

وأشرف على الفريق البحثي رئيس الجامعة، وبمشاركة الدكتورة هشام سلام أستاذ الحفريات بجامعة المنصورة ومؤسس مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية، والباحث عبدالله جوهر طالب الدراسات العليا بجامعة المنصورة بالتعاون مع وزارة البيئة بإشراف الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ومشاركة الدكتور محمد سامح مدير عام محميات المنطقة المركزية بجهاز شئون البيئة، ومنسق التعاون بين جامعة المنصورة ووزارة البيئة.

كما أوضح التقرير أنه تم استخراج حفريات الحوت عام 2008 بواسطة فريق بحثي من خبراء وزارة البيئة برئاسة د. محمد سامح، وتمت دراسة وتوثيق الحوت الجديد تحت إشراف ومتابعة د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ومركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية برئاسة د. هشام سلام.

ولفت التقرير إلى أن الحوت يبلغ طوله ثلاثة أمتار، ويزن نحو 600 كجم، وقد سمي الحوت الذي تم استخراجه من واحة الفيوم (فيومسيتس أنوبس)، وأنه يمتلك العديد من الخصائص التشريحية، التى مكنته من التعايش فى ذلك الوقت.

وقال الدكتور محمد سامح، أحد المؤلفين الرئيسيين للدراسة، إن هناك العديد من الحيتان القديمة بمنخفض الفيوم، والتي تعود إلى العصر الإيوسيني، مشيرًا إلى أنها تعد منطقة مهمة لدراسة تطور الحيتان.

وأشار الدكتور هشام سلام إلى أن هذا الاكتشاف ساهم في زيادة معارف الفريق البحثي عن أصل الحيتان القديمة وآليات التعايش بينها، والنظم البيئية الخاصة بها، ما ساعد في توجيه رؤية الفريق البحثي.

وأكد عبدالله جوهر أن هذا الاكتشاف المهم يمثل إضافة لدراسات التراث الطبيعي المصري والأفريقي حول الحفريات، خاصة حفريات الحيوانات القديمة، التي تسهم يومًا بعد يوم في كشف ألغاز علمية مهمة، مشيرًا إلى أن توثيق نوعٍ جديدٍ من الحيتان البرمائية يمثل نقطة محورية في فهم تطور الحيتان.

ومن المقرر أن ينشر هذا الاكتشاف المهم اليوم الأربعاء، بإحدى مجلات علم البيولوجي العالمية المرموقة. بحسب البيان.​

حوت برمائي الفيوم خالد عبد الغفار مصر جامعة المنصورة الدكتور أشرف عبد الباسط

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