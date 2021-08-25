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اليوم.. البابا تواضروس يعقد اجتماع الأربعاء بدير الأنبا بيشوي بحضور شباب ملتقى لوجوس

12:12 م الأربعاء 25 أغسطس 2021
اليوم.. البابا تواضروس يعقد اجتماع الأربعاء بدير الأنبا بيشوي بحضور شباب ملتقى لوجوس

البابا تواضروس الثاني

كتب- مينا غالي:

يعقد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اجتماعا الأربعاء اليوم، في مركز لوجوس بوادي النطرون بحضور شباب ملتقى لوجوس الأول.

وتعد هذه المرة الأولى التي يعقد البابا اجتماعه بحضور شعبي منذ بدء أزمة كورونا، حيث اعتاد البابا عقد الاجتماع عبر الفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي دون حضور شعبي، إلا أن تواجد البابا في دير الأنبا بيشوي لحضور فعاليات ملتقى لوجوس للشباب، دفع قداسة البابا لعقد الاجتماع بحضور الشباب.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون أمس الثلاثاء الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

جاء هذا اللقاء ضمن فعاليات ملتقى لوجوس الأول لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والذي يقام لمدة ثمانية أيام في مركز لوجوس بالمقر ذاته، تحت شعار "التمتع بالجذور"، حيث التقى الدكتور صبحي مع شباب الملتقى وحدثهم عن جهود وزارة الشباب والرياضة في مجال تنمية روح الانتماء لدي النشء والشباب.

وعن المشاركين في الملتقى قال قداسة البابا: "هم شباب من كنائسنا وإيبارشياتنا على طول الوادي في الصعيد ووجه بحري وسيناء، ومن القاهرة والإسكندرية".

وأضاف: "نحاول أن نتمتع في هذا اللقاء بالجذور المصرية العريقة بالنسبة لشبابنا في مصر وخارجها، وأن يكون هناك ارتباط قوي مع البذرة التي وضعها القديس مارمرقس على أرض مدينة الإسكندرية"، مشيرًا إلى أن ملتقى لوجوس للشباب على مدى ٨ أيام يشارك فيه ٢٠٠ شاب وفتاة في برنامج شامل ومركز وممتلئ بالمفاجآت الجميلة.

البابا تواضروس دير الأنبا بيشوي ملتقى لوجوس مركز لوجوس بوادي النطرون

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