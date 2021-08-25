"المطاعم السياحية" تعلن بدء تلقي طلبات صرف الدُفعات "الثامنة والتاسعة" من صندوق الطوارئ

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، بدء تلقي الغرفة طلبات أعضائها من الجمعية العمومية، لصرف إعانات الطوارئ عبر الدُفعات "الثامنة والتاسعة".

وأكدت الغرفة في بيان اليوم، على سرعة موافاة الجهاز الإدارى بالغرفة بالمستندات التي طلبها صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة القوى العاملة لصرف دفعات الإعانات الجديدة في شكل اكسيل شيت Excel sheet.

وقال عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن الغرفة وبالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف رئيس الإتحاد، وبالتنسيق مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والنائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، قد دعموا مطالب القطاع السياحي، لمواصلة صرف الدفعات من الإعانة التي قررتها الحكومة المصرية لدعم العاملين بالقطاع السياحي، نظراً للظروف العصيبة التي تمر بها تلك المنشآت ولمساعدتها على الوفاء بجزء من التزاماتها تجاه العاملين لديها في ظل جائحة فيروس كورونا.

وأوضح المصري، أن الغرفة ستقوم بتجميع طلبات أعضائها، وإرسالها إلى اتحاد الغرف السياحية لفحصها ومراجعتها وإعتمادها والتأكد من مطابقتها وتسليم الأصول وفقاً لما قررته إدارة الصندوق، لدراستها ومراجعتها ليتم صرف الإعانات فور الإنتهاء من أعمال المراجعة.

وأضاف أن الصندوق أكد صرف الإعانتين للمنشآت والمطاعم السياحية بعد تحديد موعدهما في دفعة واحدة، بشرط سرعة تسديد كافة المنشآت السياحية والفندقية الحاصلة إعانات لعمالها المديونيات المستحقة عليها لصالح صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة، حتى لا تُحرم من صرف الدفعتين (الثامنة والتاسعة) من إعانات الطوارئ للعاملين بالقطاع السياحي.

وأشار المصري، إلى أن الصندوق يستمر في صرف الإعانات الاستثنائية للعاملين بالقطاع السياحي طالما استمرت أزمة الركود السياحي، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء وافق على الإستمرار في صرف تلك الإعانات وذلك نظراً للظروف الصعبة التي يمر بها العاملين بالقطاع السياحي منذ بدء جائحة كورونا.