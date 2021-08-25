وزير الري: تنفيذ أكثر من ١٠٠٠ منشأة للحماية من أخطار السيول بمختلف المحافظات

كتب- مصراوي

عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا، اليوم الأربعاء، مع المهندس السيد شلبي، رئيس مصلحة الري؛ لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الحماية من أخطار السيول الجاري تنفيذها في مختلف المحافظات.

ووجه عبد العاطي بضرورة الاستمرار في متابعة جاهزية جميع مخرات السيول ومنشآت الحماية من أخطار السيول بمختلف المحافظات.

وأوضح وزير الري أن وزارة الموارد المائية والري تقوم بتنفيذ مشروعات كبرى في مجال الحماية من أخطار السيول؛ بهدف حماية المواطنين والمدن والقرى البدوية والمنشآت الاستراتيجية والطرق وأبراج وخطوط الكهرباء وخطوط الغاز من أخطار السيول، بالإضافة إلى حصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية وأمام سدود الحماية لاستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة؛ مما يساعد على توطين الأهالي نتيجة تغذية الآبار الجوفية، بما يضمن استدامة مصدر المياه، مشيرًا إلى قيام الوزارة خلال السنوات الماضية بتنفيذ أكثر من ١٠٠٠ منشأة للحماية من أخطار السيول بمختلف محافظات الجمهورية.

واستعرض عبد العاطي الموقف التنفيذي لمشروعات الحماية من أخطار السيول الجاري تنفيذها في محافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح، وهي عملية إنشاء سد أم البارد بمنطقة التمد بمركز نخل، وتدعيم السدود القائمة ورفع كفاءة الخزانات الأرضية بوادي الجرافي بمركز نخل، وإنشاء بحيرة صناعية وحاجز وأحواض تهدئة بوادي العريش لحماية مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، وإنشاء عدد (١٠) خزانات أرضية بوسط سيناء، وأعمال حماية طابا (المرحلة الثانية)، ومنطقة الطور، ووادي وردان بمدينة رأس سدر ووادي غرندل بمدينة أبوزنيمة، وإنشاء قناة صناعية ومعبر أيرلندي بوادي بعبع بمدينة أبورديس بمحافظة جنوب سيناء، وأعمال حماية وادي القويح بمدينة القصير، والأودية المؤثرة على مدينة رأس غارب، وحماية قرية الزعفرانة، وإنشاء سد وادي أبو إسماعيل (وادي الشقوق) لحماية حي الزهور بمحافظة مرسى مطروح.

واستعرض الوزير الموقف التنفيذي لمشروعات الحماية الجاري تنفيذها بالوجه القبلي، وهي أعمال إنشاء بحيرات صناعية وحواجز ترابية وأحواض تهدئة بمخر سيل أطفيح ومخر سيل الديسمي بمحافظة الجيزة، ومخر وادي سنور بمحافظة بني سويف، ووادي عبادي (٣ب، ٣ج ، ٣د) بمحافظة أسوان، وأعمال حماية قرى زاوية الجدامى بمحافظة المنيا، وقرى (الشغب- المعلة- نجع الدبابية- نجع خور القضا- نجع المساعيد) بمحافظة الأقصر، ونجع البطحة بمحافظة قنا.

كما تم نهو أعمال الحماية من أخطار السيول بوادي العمراني الغربي (أ) ووادي العمراني البحري بمحافظة أسيوط، ووادي عبادي (٣أ) بمحافظة أسوان.

جدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري أنشأت مركز التنبؤ بالفيضان والذي يستخدم تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجي الطبيعي للنهر والتنبؤ بالأمطار والسيول، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر، ويسهم نظام الإنذار المبكر للسيول في مواجهة مخاطر السيول والتقليل من آثارها.