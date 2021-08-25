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الجيزة تعلن انقطاع المياه عن بعض مناطقها في هذا الموعد

10:18 ص الأربعاء 25 أغسطس 2021
الجيزة تعلن انقطاع المياه عن بعض مناطقها في هذا الموعد

قطع المياه

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت محافظة الجيزة عن قطع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة المياه عن مناطق: "هضبة الأهرام وإسكان الشباب وإسكان الضباط"، نتيجة حدوث عطل كهرباء مفاجئ برافع مياه دهشور.

وبحسب بيان، نوهت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستوفر سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة، وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجات المواطنين.

قطع المياه الجيزة الصرف الصحي شركة مياه الشرب

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