الجيزة تعلن انقطاع المياه عن بعض مناطقها في هذا الموعد

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت محافظة الجيزة عن قطع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة المياه عن مناطق: "هضبة الأهرام وإسكان الشباب وإسكان الضباط"، نتيجة حدوث عطل كهرباء مفاجئ برافع مياه دهشور.

وبحسب بيان، نوهت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستوفر سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة، وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجات المواطنين.