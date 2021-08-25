بعد 10 أيام من الطرح.. دليلك لحجز شقة بالتمويل العقاري من وزارة الإسكان

كتب - محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في طرح كراسات شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي والمتوسط ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير وحدات سكنية كاملة التشطيبات، بعد أن أتاحت شراء الكراسات لذوي الاحتياجات الخاصة بداية من يوم 8 أغسطس الجاري، على أن يستمر التقديم حتى يوم 9 سبتمبر المقبل.

وفي هذا التقرير نوضح دليل الحصول على وحدة في المشروعات المطروحه والمتاحة لمحدودي ومتوسطى الدخل:

الخطوة الأولى تتعلق بشراء كراسة الشروط المُتضمنة استمارة حجز الوحدة السكنية، من خلال أى مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

ويمكن معرفه عناوين مكاتب البريد من هنا:

الخطوة الثانية تتعلق بمعرفة المشروعات المطروحة وأماكن تواجدها وكذلك الأسعار والأقساط والتى جاءت على النحو التالي:

بالنسبة لشقق الإسكان الاجتماعي وصل سعر أقل شقة لـ164 ألف جنيه، بمقدم حجز 10 آلاف جنيه، فيما سجل القسط الشهري ما يقرب من 250 جنيها على مدة سداد تصل لـ30 سنة، حيث تتواجد شقق محدودي الدخل في: (الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء، ودمياط).

وأعلن صندوق الإسكان الاجتماعي شروط دخل المتقدمين في الإسكان الاجتماعي لتكون 4500 للأعزب و6000 للأسرة ، والحد الآدني 1200 جنيهًا.

كما سجلت أسعار الشقق الـ90 مترًا لـ184 ألف جنيه بمقدم حجز 12 ألف جنيه، والشقة الـ90 مترًا أيضًا في بعض المناطق سجلت 197 ألف جنيه بمقدم حجز 14 ألف جنيه، و310 ألف جنيه بمقدم حجز 15.5 ألف جنيه، ويوجد تفاوت في الأسعار نتيجة لجاهزية الوحدات وأماكنها في المدينة.

ويمكن التعرف على كل كا يخص الإسكان الاجتماعي من هنا:

أما شقق الإسكان المتوسط تتواجد بالمدن التالية: (بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة "البداري"، وبورفؤاد).

وكراسة شروط الإسكان المتوسط تضمن نوعين من المشروعات، الأول هو الإسكان المتميز بمدن بدر والغردقة وبورفؤاد، أما الثاني يتواجد في حوالي 11 مدينة جديدة هم (حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة).

يوجد 3 مساحات في مشروع الإسكان المتوسط بأسعار مختلفة، الوحدة الـ100 متر تم تخصيصها للدور الأرضي بـ471 ألف جنيه، والوحدة الـ110 متر بسعر 503 ألف للوحدات بالدور الأرضي والأخير و519 ألف للوحدات المتكررة، والمساحة الـ120 متر بـ546 ألف جنيه للدور الأخير و563 ألف للأدوار المتكررة.

وتم تخصيص دفعة جدية الحجز يتم سدادها وقت التقديم بقيمة 55 ألف جنيه، كما يتم سداد دفعات ربع سنوية كل 3 أشعار بدء من يناير المقبل بقيمة 11500 جنيه لكل الوحدات، كما يتم سداد 5% من قيمة الوحدة دفعة صيانة.

ويمكن معرفة الأقساط ونظام السداد من هنا

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