متى يفتح مطار الكويت لاستقبال أولى الرحلات المصرية؟

كتب - يوسف عفيفي:

قال علاء سليم، الأمين العام للاتحاد العام للمصريين في الخارج والمقيم بالكويت، إنه من المقرر وضع آلية تنسيق مع الطيران المدني الكويتي لتنفيذ قرار سفر المصريين للكويت بعد فتح الطيران بين البلدين.

ويتوقع سليم، في تصريحات لمصراوي، تفعيل القرار خلال الفترة القريبة المقبلة، ما دفع راغبي السفر إلى السؤال عن شروط السفر إلى الكويت بعد هذا القرار، إذ كان في السابق لا يتم السفر إلى الكويت للمصريين إلا عبر دولة ثالثة -(ترانزيت)-.

وتابع: من المقرر أن تشمل آلية التنسيق لتنفيذ القرار بعد إخطار الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الكويت لإتخاذ اللازم والتي بدورها سترسل إلى شركات الطيران في الدول المعنية بالقرار والتي شملت إلى جانب مصر دول باكستان والهند ونيبال وسريلانكا وبنجلاديش.

وعن ضوابط السفر إلى الكويت للمحصنين، قال سليم، إن المغادر إلى الكويت لا بد أن يكون حصل على جرعتي لقاح كورونا المعتمدة في الكويت وهي (أسترازينيكا وفايزر وجونسون وموديرنا)، وأجرى مسحة "pcr"، للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا قبل 72 ساعة من وصول الرحلة المتجهة إلى الكويت، كما أنه سيخضع لعزل منزلي لمدة 7 أيام بعد وصوله، إلا أن هناك حالة واحدة لكسر هذه المدة من خلال إرسال مسحة "pcr" على تطبيق مناعة الإلكتروني.

وحول ضوابط السفر إلى الكويت لغير المحصنين، أشار إلى أنه في حالة عدم حصول المصري المسافر إلى دولة الكويت على جرعتي لقاح معتمدة في الكويت وحصل على جرعتي من اللقاح الغير معتمدة في الكويت مثل (سينوفارم، سينوفاك، وسبوتنيك) فيجب عليه في هذه الحالة الذهاب إلى أحد مراكز اللقاح الخاص بالمصريين في الخارج المنتشرة في أنحاء الجمهورية للحصول على جرعة واحدة من اللقاح المعتمد في الكويت مقابل شهادة معتمدة برسوم 250 جنيه مصري مسجل بها رمز (QR) وأن يكون المسافر أجرى مسحة "pcr" تدل على خلوه من فيروس كورونا صالحة مدة 72 ساعة.

وعن إثبات التحصين، أوضح سليم، أن إثبات التحصين لمن قام بالتحصين داخل الكويت فيمكن إثبات ذلك عن طريق تطبيق مناعة، أما عن إثبات التحصين لمن قام بالتطعيم خارج الكويت فيتم ذلك عن طريق إظهار شهادة التطعيم التي يجب أن تكون مسجلا فيها: الاسم مطابق لجواز السفر، ونوع اللقاح، وتاريخ أخذ الجرعات، واسم جهة التطعيم، ورمز كيو آر (QR) للتأكد إلكترونيًا، وفي حالة عدم توافر رمز كيو آر (QR)، يتم تحمل شهادة التطعيم إلكترونيًا عبر موقع وزارة الصحة الكويتية.

جدير بالذكر أن خطوط الطيران المباشرة بين مصر والكويت لا تعمل منذ مارس 2020 بسبب جائحة كورونا وأن خط الطيران بين البلدين يتحمل يوميًا 8 طائرات وفي معظم أوقات الذروة والأعياد قد يصل إلى 25 طائرة يوميًا من مختلف شركات الطيران. ​