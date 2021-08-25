اليوم.. قطع مياه الشرب عن 15 منطقة في القاهرة لمدة 16 ساعة

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن مناطق "عين شمس الشرقية – شارع فريد سميكه ومتفرعاته – شيراتون – الملتقى العربي – الكلية الحربية – النزهة الجديدة بالكامل – ميدان الحجاز ومتفرعاته – منطقة جامع الفتح – ميدان الإسماعيلية – تريومف – منطقة الهايكستب"، لمدة 16 ساعة اعتبارا من الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء المقبل وحتى الساعة الثانية صباح يوم الخميس.

وأضافت الشركة في بيان اليوم، أن قطع الخدمة نظراً لأعمال الصيانة الطارئة على خط 1500 مللى بشارع ترعة الجبل أمام موقف أتوبيس 43.

وأكدت أنها قامت بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.