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بحفل إنشاد ديني.. الحبيب علي الجفري يحتفل بعقد قران ابنته

10:11 م الثلاثاء 24 أغسطس 2021
بحفل إنشاد ديني.. الحبيب علي الجفري يحتفل بعقد قران ابنته

الحبيب علي الجفري

القاهرة - مصراوي:

احتفل الداعية الإسلامي الحبيب علي الجفري، بعقد قران ابنته خديجة، على "علي بن أحمد السقاف"، مساء الثلاثاء، في حفل إنشاد ديني اقتصر على عدد محدود من العائلتين والأصدقاء المُقربين.

أنشد في الحفل الشيخ محمود ياسين التهامي، ومصطفى عاطف، وعلي التهامي، وفرقة الإخوة أبو شعر السورية للإنشاد.

كما حضر الحفل الدكتور أسامة الأزهري والداعية مصطفى حسني والداعية مجدي إمام، والكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، والإعلامي خيري رمضان، والموسيقار أمير عبدالمجيد.

الحبيب الجفري عقد قران حفل إنشاد ديني

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