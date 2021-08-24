Masrawy logo white

بالصور.. غلق وتشميع ٧ مصانع لمزاولة نشاط بدون ترخيص في الجيزة

10:02 م الثلاثاء 24 أغسطس 2021
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة

كتب- مصراوي:

شن حي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، حملة إشغالات مكبرة شملت شوارع كفر طهرمس والعشرين والملكة وأحمد حمدي وحرم الطريق الدائرى والتي أسفرت عن غلق وتشميع عدد ٧ مصانع مخالفات عديدة منها مزاولة نشاط بدون ترخيص وعدم توافر إجراءات الحماية المدنية مما يشكل خطرا علي المواطنين.

يأتي ذلك في إطار تكثيف محافظة الجيزة، مجهوداتها لرفع الإشغالات للتصدي لمظاهر الإهمال ورفع كافة التعديات الموجودة في نهر الطريق لعدم إعاقة الحركة المرورية وسير المشاه وذلك وفقًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

كما تم ضبط عدد ٢٤ مركبة توك توك للسير عكس الاتجاه وإعاقة الحركة المرورية بالطريق ورفع عدد ٤٧ تروسيكل لباعة جائلين لإشغال الطريق العام بالإضافة إلى سيارة نصف نقل و حوالي ٢٠٣ حاله اشغال شملت ثلاجات و استاندات و سماعات و شنط وترولى و شمسيات و كرسي و صاروخ و مبرد هواء و قطاعة لانشون و قاعدة ماكينة خياطة و شنيور و منشار و ميزان وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قام الحي بالتعاون مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري وشرطة المرافق، بتنفيذ حملة مكبرة والتي تم خلالها مراجعة المطاعم ومحلات الأغذية والتي أسفرت عن تحرير عدد ٣ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وعدد ٥ محاضر لمزاولة نشاط بدون ترخيص وعدد ٤ محاضر شهادة صحية وذلك بمتابعة من عبد الله نور رئيس حي بولاق الدكرور.

غلق مصانع نشاط بدون ترخيص محافظة الجيزة حي بولاق الدكرور كفر طهرمس مزاولة نشاط بدون ترخيص الحماية المدنية رفع الإشغالات الحركة المرورية

الخبر التالى:

بحفل إنشاد ديني.. الحبيب علي الجفري يحتفل بعقد قران ابنته

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
189

إصابات اليوم

5

وفيات اليوم

211

متعافون اليوم

286541

إجمالي الإصابات

16676

إجمالي الوفيات

236075

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • لحظة بلحظة.. الزمالك يتوج رسميًا بالدوري

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا