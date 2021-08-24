بالصور.. غلق وتشميع ٧ مصانع لمزاولة نشاط بدون ترخيص في الجيزة

كتب- مصراوي:

شن حي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، حملة إشغالات مكبرة شملت شوارع كفر طهرمس والعشرين والملكة وأحمد حمدي وحرم الطريق الدائرى والتي أسفرت عن غلق وتشميع عدد ٧ مصانع مخالفات عديدة منها مزاولة نشاط بدون ترخيص وعدم توافر إجراءات الحماية المدنية مما يشكل خطرا علي المواطنين.

يأتي ذلك في إطار تكثيف محافظة الجيزة، مجهوداتها لرفع الإشغالات للتصدي لمظاهر الإهمال ورفع كافة التعديات الموجودة في نهر الطريق لعدم إعاقة الحركة المرورية وسير المشاه وذلك وفقًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

كما تم ضبط عدد ٢٤ مركبة توك توك للسير عكس الاتجاه وإعاقة الحركة المرورية بالطريق ورفع عدد ٤٧ تروسيكل لباعة جائلين لإشغال الطريق العام بالإضافة إلى سيارة نصف نقل و حوالي ٢٠٣ حاله اشغال شملت ثلاجات و استاندات و سماعات و شنط وترولى و شمسيات و كرسي و صاروخ و مبرد هواء و قطاعة لانشون و قاعدة ماكينة خياطة و شنيور و منشار و ميزان وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قام الحي بالتعاون مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري وشرطة المرافق، بتنفيذ حملة مكبرة والتي تم خلالها مراجعة المطاعم ومحلات الأغذية والتي أسفرت عن تحرير عدد ٣ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وعدد ٥ محاضر لمزاولة نشاط بدون ترخيص وعدد ٤ محاضر شهادة صحية وذلك بمتابعة من عبد الله نور رئيس حي بولاق الدكرور.