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محافظة القاهرة: 100 ألف جنيه يوميا رسوم تصوير المشاهد السينمائية بالشوارع

08:05 م الثلاثاء 24 أغسطس 2021
محافظة القاهرة: 100 ألف جنيه يوميا رسوم تصوير المشاهد السينمائية بالشوارع

رسوم تصوير المشاهد السينمائية بالشوارع

كتب- محمد نصار:
أصدرت محافظة القاهرة، الثلاثاء، قرارا بتحديد رسوم تصوير الإعلانات والمشاهد السينمائية بشوارع وأبنية وأنفاق وجراجات العاصمة.

وتضمن القرار فرض رسوم قدرها ١٥ ألف جنيه رسوما على التصوير في الساعة الواحدة.

كما تضمن القرار فرض رسوم قدرها ١٠٠ ألف جنيه في اليوم الواحد.

وقال مصدر مطلع بالمحافظة لمصراوي، إن هذا القرار معمول به منذ ١٠ سنوات وليس بجديد.

وأكد المصدر، أن سبب إصدار القرار يعود لرصد تجاوزات من قبل بعض الأحياء بالمغالاة أو إهدار حق الدولة، ما دفع المحافظة إلى إصدار قرار رسمي ملزم ليكون وثيقة يتم اللجوء إليها.

وأشار إلى أن هذا القرار يسري على شركات الإنتاج ويمنع الممارسات المغلوطة التي تحدث من آن لآخر في تصوير فيديوهات.

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رسوم التصوير التصوير في الشارع محافظة القاهرة

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