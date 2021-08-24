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وزير خارجية صربيا يزور العاصمة الإدارية الجديدة -صور

08:02 م الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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كتب- محمد عبدالناصر:
زار وفد رفيع المستوى من جمهورية صربيا يترأسه نيكولا سيلا كوفيتش وزير خارجية جمهورية صربيا، العاصمة الادارية اليوم الثلاثاء، وكان في استقبالهم اللواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية.

واستهلت الزيارة بعرض تقديمي عن العاصمة الإدارية الجديدة وأهم المشاريع المقامة فيها ونسب التنفيذ للمشاريع المختلفة والشركات المصرية التي تسهم في إنجاز هذا المشروع الضخم.

كما تطرق النقاش الى دراسة انتقال سفارة جمهورية صربيا إلى الحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية الجديدة، تلي ذلك التحرك الي ارض المشروع

وزار السفير الصربي مبني مجلس الوزراء والحي الحكومي والبرلمان الجديد ومجلس الشيوخ والكاتدرائية كما تم الاستماع إلى عرض تقديمي لكل مشروع وبنهاية الزيارة ابدى اعجابه بفكرة مشروع العاصمة الادارية والفوائد المتعددة التي تعود على المواطن والدولة بانشائها وكذلك بحجم الانجاز الذي تم كما أشاد بسرعة التنفيذ والتصميم الذي مزج بين الحضارة الفرعونية والحداثة متمنيًا مزيدا من التعاون بين البلدين في كافة المجالات.

صربيا العاصمة الإدارية نيكولا سيلا كوفيتش خارجية صربيا

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