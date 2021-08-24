قرار جديد من مصر للطيران بشأن السفر إلى السعودية



كتب - محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران، نقل رحلات السفر للمملكة العربية السعودية، إلى مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولي، بداية من أول سبتمبر المقبل.

وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، إنها تسير رحلاتها إلى المملكة العربية السعودية لكل من النقاط التالية: "جدة والمدينة المنورة والرياض والدمام والقصيم".

وطالبت الشركة الفئات المسموح لهم بالسفر من وإلى المملكة العربية السعودية، مراجعة موقعها الإلكتروني لمعرفة المتطلبات.

كانت وزارة الخارجية السعودية أعلنت صدور موافقة الجهة المختصة برفع تعليق القدوم المباشر للمملكة من الدول المعلق منها القدوم للمقيمين الذين تلقوا جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها والسماح لهم بالعودة للمملكة بشكل مباشر، وأن تطبق عليهم كامل الإجراءات الاحترازية المعتمدة.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بالرياض يأتي في إطار متابعته لأحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت خاصة بعد انتشار كورونا؛ لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

من جهته، أوضح كريم أبو السعود القائم بعمل رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أن القرار يسري على كافة المواطنين المصريين المتواجدين حاليًا بجمهورية مصر العربية الحاصلين على هوية مقيم، والحاصلين على تأشيرة خروج وعودة سارية ممن تلقوا جرعتي لقاح معتمد داخل السعودية قبيل مغادرة المملكة على أن تكون العودة مباشرة من مصر للمملكة على خطوط طيران مباشرة، على أن يلتزم الوافد بالإجراءات الاحترازية المعمول بها في المملكة.

وقال إن مذكرة وزارة الخارجية لم تشر إلى ماهية هذه الإجراءات حتى الآن، إلا أنه من المتوقع أن يكون المكوث في المنزل لمدة 7 أيام متوالية وعدم الخروج من المنزل إلا للتوجه إلى مقار الفحص المعتمدة للتبين من سلبية مسحة الوافد المصري، وبناءً على سلبية المسحة يحق للمواطن الذهاب إلى العمل ودخول كافة الأماكن التي يتطلب فيها إبراز تصريح "توكلنا".

وأضاف الملحق العمالي، أن الوافد المصري المخالف للتعليمات الإجراءات الاحترازية الخاصة بمدة المكث في المنزل قد تعرض المواطن للغرامة المالية التي قد تصل إلى 10000 ريال سعودي والترحيل، لذا يتوجب على المواطن إتباع كافة الإجراءات والتعليمات.